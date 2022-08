Dall’attacco informatico di venerdì 19 agosto, l’ASL Città di Torino non ha ancora ripreso completamente a fornire tutti i servizi ai cittadini. Al lavoro task force di 14 tecnici dell’Asl e da Csirt Italia dell’ACN. Ecco tutti i disagi.

I referti vengono scritti a mano, le prenotazioni per le visite per le patenti speciali sono sospese, non è possibile il pagamento dei ticket presso i “Punti Rossi” e mediante il circuito PagoPA e i centri prelievo sono a mezzo servizio: effettuano, al momento, esclusivamente esami per il controllo della terapia anticoagulante orale (TAO) e per le curve glicemiche in gravidanza.

Questi sono alcuni dei disagi che i cittadini dell’ASL Città di Torino stanno vivendo da venerdì 19 agosto, quando un attacco informatico è stato rilevato nei sistemi informatici dell’azienda ospedaliera piemontese.

Al lavoro task force di 14 tecnici dell’Asl e da Csirt Italia dell’ACN

Sull’episodio è in corso un’inchiesta della Polizia postale, mentre per il ripristino completo di tutti i servizi digitali al lavoro c’è anche una task force di 14 tecnici dell’Asl e dal Csirt Italia, la struttura tecnica dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che si occupa, tra l’altro, della risposta agli eventi e incidenti informatici sulle infrastrutture critiche ed essenziali per l’Italia.

Tutti i disagi

Ecco la comunicazione ufficiale dell’ASL Città di Torino che indica quali prestazioni sono garantite e quali sospese.

A seguito del criminoso attacco informatico, avvenuto venerdì 19 agosto 2022, si comunica che il conseguente necessario ricorso a procedure manuali potrebbe determinare rallentamenti nell’erogazione delle prestazioni e creare disagi all’utenza.

Di seguito alcune informazioni importanti:

OSPEDALI

Le attività di Pronto Soccorso sono garantite.

Tutte le visite ambulatoriali, i ricoveri e le visite ospedaliere vengono assicurate.

Tutti gli interventi chirurgici vengono mantenuti.

Il ritiro dei referti radiologici può avvenire esclusivamente presso le Segreterie delle Radiologie.

TERRITORIO

Vengono erogate tutte le visite specialistiche ambulatoriali, espletate tuttavia con modalità di refertazione manuale.

Presso i Centri Prenotazione aziendali non è possibile prenotare visite specialistiche ed esami.

E’ possibile tuttavia effettuare le prenotazioni attraverso il CUP Unico Regionale al numero verde 800.000.500, tramite APP CUP Piemonte, oppure, se in possesso di Spid / Carta d’Identità Elettronica, sul portale regionale www.salutepiemonte.it

I CUP aziendali garantiscono l’accettazione delle pratiche per la scelta/revoca del Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta e le esenzioni per patologia e per invalidità, la cui prosecuzione e conclusione dell’iter amministrativo è tuttavia subordinata al ripristino delle funzionalità informatiche.

Presso i CUP aziendali non è possibile effettuare pratiche di esenzione per reddito.

Resta possibile per il Cittadino, in possesso di Spid / Carta d’Identità Elettronica, effettuare le pratiche di scelta/revoca del Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta tramite il portale regionale www.salutepiemonte.it

CENTRI PRELIEVO

I Centri Prelievo effettuano, al momento, esclusivamente esami per il controllo della terapia anticoagulante orale (TAO) e per le curve glicemiche in gravidanza.

VISITE RINNOVO PATENTE

Sono sospese le prenotazioni per le visite per le patenti speciali.

RICHIESTA AUSILI E PRESIDI SANITARI

Possono verificarsi ritardi nell’autorizzazione di ausili e presidi sanitari.

UNITA’ VALUTAZIONE GERIATRICA – UVG

Possono verificarsi ritardi nella comunicazione degli esiti di visite UVG.

PAGAMENTO TICKET

Non è possibile il pagamento dei ticket presso i Punti Rossi e mediante il circuito PagoPA.

Il pagamento del ticket può essere effettuato presso le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo o mediante bonifico bancario su IBAN IT 28 Y 03069 01020 100000046260, specificando causale e nominativo del paziente prenotato.