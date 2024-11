Diretto dal Generale di Corpo d’Armata. Nicolò Pollari e dal Professor Marco Bacini, in collaborazione con la School of Management dell’Università LUM, il Master intende formare nuovi professionisti in grado di affrontare le sfide globali.

A fronte di un panorama internazionale caratterizzato da conflitti asimmetrici, attacchi cibernetici, nuove ed emergenti minacce nello spazio e nei fondali marini, prende il via a gennaio 2025 la seconda edizione del Master “Intelligence per la Sicurezza Nazionale e Internazionale”, diretto dal Generale di Corpo d’Armata Nicolò Pollari e dal Professor Marco Bacini, in collaborazione con la School of Management dell’Università LUM.

Questa seconda edizione si propone di rispondere alle esigenze di un mondo in continua trasformazione, in cui il concetto di sicurezza si estende oltre i confini tradizionali per abbracciare nuovi domini strategici come il Cyberspazio, lo Spazio e il dominio Underwater. Un percorso che intende fornire elementi di conoscenza approfondita degli scenari attuali e futuri, per agire in maniera preventiva e predittiva sulle problematiche socio-politiche e geo-economiche, endogene ed esogene, in contesti pubblici o privati.

“Oggi più che mai l’intelligence si trova al centro di una rivoluzione che coinvolge non solo gli Stati, ma anche il settore privato. L’evoluzione tecnologica e la crescente interconnessione dei sistemi richiedono competenze avanzate per affrontare minacce imprevedibili e sempre più sofisticate”, afferma il Professor Marco Bacini.

Anticipare le nuove minacce cyber

Il Master beneficia della direzione del Generale Nicolò Pollari, figura chiave nel panorama dell’intelligence italiana, già Direttore del SISMI e Consigliere di Stato. Il suo contributo apporta una visione unica e consolidata, offrendo agli studenti un’opportunità di apprendimento da un Professionista considerato tra i massimi esperti nazionali e internazionali in materia di sicurezza e intelligence.

Il Generale di Corpo d’Armata Nicolò Pollari

Il concetto di sicurezza stesso è mutato radicalmente, perché è cambiata la minaccia agli Stati. Ed è quindi fondamentale preparare una nuova generazione capace di anticipare le nuove minacce attraverso una comprensione approfondita delle dinamiche geopolitiche, economiche e tecnologiche.

Il programma accademico del Master grazie ad una Faculty di esperti e professionisti del settore esplorerà tutti i domini, compresi quelli emergenti ,nonché le aree ormai strategiche per le attività di intelligence. L’analisi resta un punto centrale del corso, con un’attenzione particolare alla protezione delle infrastrutture critiche e alla prevenzione delle minacce cibernetiche.

Difendere i domini digitali e fisici

“Proteggere i domini digitali e fisici è ormai una priorità non solo per i governi, ma anche per le aziende. Questo Master forma professionisti capaci di comprendere e gestire minacce ibride, unendo tradizione e innovazione”, spiega il Professor Bacini. E ancora: “Il Master includerà interventi dedicati alla Space Intelligence, analizzando il ruolo crescente dei satelliti e delle tecnologie spaziali nelle attività di sorveglianza e difesa e si approfondirà il tema della protezione dei cavi sottomarini, oggi asset fondamentale per la sicurezza, visto che il 99% delle comunicazioni digitali transita per queste strutture“.

Aperto sia a giovani talenti che a professionisti del settore pubblico e privato, il Master offre un percorso formativo che combina teoria e pratica. Gli studenti avranno accesso a workshop, case study reali e una rete di professionisti di altissimo livello con cui confrontarsi, oltre che un programma progettato per affrontare le sfide contemporanee con strumenti e metodologie innovative. “Preparare la prossima generazione di esperti significa garantire non solo la sicurezza delle nostre società e della nostra nazione, ma anche la prosperità in un mondo sempre più incerto e interconnesso”, conclude il Professor Bacini.

Le iscrizioni per il Master sono aperte. Per ulteriori dettagli sul programma accademico e le modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito ufficiale della LUM School of Management.