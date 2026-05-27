AI militare, Papa Leone XIV contro i robot killer: “In questo modo si abbassa la soglia morale della guerra”

Nella sua prima enciclica, il Pontefice mette in guardia dall’uso dell’AI nei conflitti e chiede che la tecnologia sia “disarmata”, impedendo che le macchine possano prendere decisioni letali al posto dell’uomo.

Papa Leone XIV entra nel dibattito globale sull’intelligenza artificiale e lo fa partendo dal punto più delicato: la guerra. Nella sua prima enciclica, il Pontefice mette nel mirino i killer robot e l’uso dell’AI nei conflitti, avvertendo che nessuna macchina deve mai essere messa nella condizione di decidere della vita e della morte.

Il documento, una lettera formale indirizzata alla Chiesa cattolica e ai fedeli di tutto il mondo, rappresenta l’intervento più netto del Vaticano sul rapporto tra intelligenza artificiale, armi, lavoro e società. Leone XIV descrive l’AI non come una semplice innovazione tecnologica, ma come un passaggio di civiltà, destinato a ridefinire il rapporto tra uomo, potere e responsabilità.

“Nessun algoritmo può rendere moralmente accettabile la guerra”

Il passaggio più forte dell’enciclica riguarda proprio l’impiego dell’AI nei sistemi militari. “Nessun algoritmo può rendere moralmente accettabile la guerra”, scrive il Papa, chiedendo che l’intelligenza artificiale sia sottoposta ai più rigorosi vincoli etici e a meccanismi chiari di responsabilità.

Per Leone XIV, il rischio non è solo che le macchine sbaglino. Il rischio è che rendano la guerra più facile, più distante, più automatica. “Ogni tecnologia che facilita attacchi senza vedere il volto degli esseri umani abbassa la soglia morale del conflitto”, avverte il Pontefice.

Secondo Prevost più la decisione viene affidata a sistemi automatici, più si allenta il legame tra chi colpisce e chi viene colpito. E quando la guerra rischia di diventare un’operazione tecnica, non più una scelta gravata da responsabilità umana.

Il Vaticano contro i killer robot

L’enciclica dedica particolare attenzione ai killer robot, cioè ai sistemi d’arma autonomi o semi-autonomi capaci di selezionare, tracciare o colpire obiettivi con livelli variabili di intervento umano.

Il punto, per il Vaticano, è stabilire un limite invalicabile: l’AI non deve mai prendere decisioni letali. Può assistere, analizzare, segnalare, elaborare scenari, ma non può sostituirsi alla coscienza e alla responsabilità umana quando in gioco c’è la vita di una persona.

La questione non è soltanto militare, ma giuridica e morale. Se un sistema AI contribuisce a individuare un bersaglio o a colpire un obiettivo, chi risponde dell’errore? Il comandante? Il programmatore? Lo Stato? L’azienda che ha sviluppato il sistema? Il rischio, secondo l’impostazione dell’enciclica, è che la responsabilità venga dispersa lungo una catena tecnica e burocratica fino a diventare irriconoscibile.

Leone XIV chiede che l’intelligenza artificiale sia “disarmata” e impedita dal “dominare l’umanità” ma non respinge l’AI in sé. Riconosce che può offrire opportunità nella ricerca, nella medicina, nell’organizzazione sociale e nella conoscenza. Ma insiste su un principio: la tecnologia deve restare al servizio dell’uomo, non diventare un potere autonomo capace di orientare decisioni fondamentali senza responsabilità umana.

Il rischio dello scontro con i Governi

La posizione del Vaticano può aprire un fronte con i governi che stanno investendo sull’AI come strumento strategico e militare. Stati Uniti, Cina, Israele, Regno Unito e altri Paesi stanno accelerando sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi di difesa, intelligence, sorveglianza, cyberwarfare e targeting.

La superiorità tecnologica non può essere separata dalla responsabilità morale. Non basta chiedersi se un sistema AI sia più rapido o più efficace di un operatore umano. Bisogna chiedersi se sia accettabile affidargli una parte della decisione di colpire. Mentre molti governi vedono nell’AI un vantaggio competitivo, Leone XIV avverte che l’automazione del conflitto rischia di abbassare la soglia della violenza.