Attivare o potenziare i CSIRT regionali. Punta a questo obiettivo l’avviso di 28 milioni di euro (fondi PNRR) pubblicato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Quindi con la regia del CSIRT Italia, istituito presso l’ACN, l’Agenzia guidata da Bruno Frattasi vuole creare una “squadra” di CSIRT regionali per aver un pronto intervento in loco senza attendere sempre il primo intervento dal CSIRT nazionale. Per esempio, come successo di recente in occasione dell’attacco ransomware all’ospedale ‘Vanvitelli’ di Napoli. ACN ha inviato una squadra del Csirt Italia.

Alcuni Computer Security Incident Response Team sono già esistenti, altri vanno realizzati da zero. E la dotazione finanziaria totale di 28 milioni di euro è un’ottima occasione per rafforzare le capacità tecniche nazionali in materia di prevenzione e risoluzione di incidenti cyber, mediante l’attivazione di squadre territoriali di pronto intervento informatico deputate alla gestione degli incidenti e degli attacchi informatici sui propri sistemi informativi.

Chi può partecipare all’avviso

Sono ammessi alla partecipazione del presente Avviso ai fini del riconoscimento ed erogazione del contributo per la realizzazione di progetti volti alla realizzazione o al potenziamento di CSIRT da costituirsi o già costituiti, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Ciascun Soggetto partecipante potrà presentare una progettualità volta alla creazione o al potenziamento di uno CSIRT Regionale che operi sui sistemi informativi del Soggetto stesso.

La partecipazione dei Soggetti è vincolata, a pena di inammissibilità, al soddisfacimento cumulativo dei requisiti individuati al paragrafo 3 dell’Avviso con riferimento: a. al possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali richieste; b. all’adozione di misure volte a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria; c. alla generazione del CUP nel caso di progetti da avviare ex novo.

Come partecipare

I Soggetti interessati dovranno presentare l’Istanza di partecipazione, corredata da tutti gli allegati richiesti nel paragrafo 6 dell’Avviso, tramite l’invio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo dedicato pnrr@pec.acn.gov.it. Nell’oggetto della PEC di trasmissione dovrà essere necessariamente indicato: “Domanda di partecipazione Avviso 6/2022 – SOGGETTO”.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere presentate, entro l’11 settembre 2023, all’indirizzo e-mail dedicato pnrr-cybersecurity@acn.gov.it, avendo cura di riportare nell’oggetto l’identificativo “Avviso Pubblico 6/2023 – Investimento 1.5”.

Tutti gli allegati dovranno essere compilati nel rispetto dei template forniti e sottoscritti con firma digitale, in corso di validità, da persona titolare del potere di impegnare il Soggetto richiedente.