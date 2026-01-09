ACN, avviso pubblico per il supporto alle attività di sviluppo delle Startup nell’ambito del Cyber Innovation Network

9 Gennaio 2026

I soggetti interessati potranno trasmettere la documentazione richiesta entro le ore 17.00 del 9 febbraio 2026.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha pubblicato un “Avviso”, nell’ambito del Cyber Innovation Network (CIN), per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di Startup operanti nel settore della cybersicurezza.

L’Avviso è finalizzato alla selezione di massimo 15 Startup, già appartenenti al portafoglio degli Operatori del CIN, per il sostegno a progetti di sviluppo orientati al consolidamento del prodotto/servizio e al raggiungimento di un modello di vendita ripetibile e scalabile.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 2.250.000,00. Ciascuna Startup selezionata potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto fino a un massimo di € 150.000,00, nel rispetto del regime di aiuti di Stato “de minimis”.

Come spedire le domande di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo acn@pec.acn.gov.it.

Avviso valutativo con graduatoria

  • Data apertura: 5 gennaio 2026, ore 10.00.
  • Termine per la presentazione delle domande: 9 febbraio 2026, ore 17.00.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate, almeno 10 giorni prima del termine per la presentazione delle domande, all’indirizzo: programmi-investimenti@acn.gov.it indicando nell’oggetto “Avviso – Attività di sviluppo CIN”. Le risposte saranno pubblicate, ove pertinente, nella sezione FAQ del sito istituzionale.

Per approfondire

