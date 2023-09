Zètema precisa che non è stato dato alcun seguito alle richieste estorsive pervenute e che, trattandosi di crimine informatico su cui si stanno svolgendo indagini e accertamenti complessi, l’azienda non fornirà al momento informazioni che potrebbero rischiare di comprometterne l’esito.

Sono tornati operativi alcuni siti internet dell’azienda Zètema, la partecipata del Comune di Roma che opera nel settore della Cultura.

Secondo un comunicato rilasciato dall’azienda, sono già tornati accessibili www.informagiovaniroma.it, www.sovraintendenzaroma.it e www.turismoroma.it. A breve saranno di nuovo online www.museiincomuneroma.it, i siti dei singoli musei civici e gli altri siti attualmente non accessibili.

“Nonostante la pesante violazione criminale, Zetema è operativa e continua a svolgere la sua attività al servizio dei cittadini“, si legge nella nota. “I biglietti d’ingresso ai musei civici possono essere acquistati direttamente presso le biglietterie degli stessi.

L’azienda precisa che non è stato dato alcun seguito alle richieste estorsive pervenute e che, trattandosi di crimine informatico su cui si stanno svolgendo indagini e accertamenti complessi, l’azienda non fornirà al momento informazioni che potrebbero rischiare di comprometterne l’esito. Tutte le infrastrutture tecnologiche di Zetema sono indipendenti, autonome e non interconnesse con quelle di Roma Capitale.

Dati personali

“Circa i dati personali degli utenti iscritti a servizi forniti da Zètema, allo stato attuale non è possibile fornire un numero complessivo di utenti registrati, ma si tratta di un numero di gran lunga inferiore a quelli apparsi in questi giorni su alcuni organi di stampa”, continua il comunicato. “E, poiché si tratta di dati forniti per servizi diversi e attraverso differenti sistemi, non si può dichiarare – essendo ancora in corso complesse verifiche – se e quali dati siano effettivamente a rischio. Naturalmente è stata effettuata prontamente una segnalazione all’Autorità per la protezione dei dati personali a cui saranno fornite ulteriori informazioni appena terminate le verifiche.

“In ogni caso, l’azienda può garantire di non essere in possesso di dati bancari degli utenti in quanto le transazioni tramite carte di pagamento sono sempre effettuate su piattaforme esterne protette di servizi interbancari”.

Nessun blocco riguardo il concorso per 77 nuove assunzioni

Infine, per quanto riguarda i partecipanti al Concorso per 77 nuove assunzioni a tempo indeterminato nei Musei Civici e nelle Biblioteche di Roma, Zetema segnala che tutti i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione e relativi allegati sono stati caricati sulla piattaforma di un fornitore esterno, incaricato dall’azienda anche della gestione delle prove d’esame. Non sono pertanto esposti a rischi e nessun rallentamento subiranno le procedure selettive. La Commissione esaminatrice sta effettuando la valutazione dei titoli delle persone che hanno superato la prova scritta. Completata la valutazione, se il sito di Zètema non sarà ancora accessibile, l’azienda provvederà a convocare i candidati alla prova orale nelle forme più adeguate.

Non ci saranno rallentamenti neanche per il pagamento di stipendi e premi di produzione al personale dipendente. Come comunicato al tavolo sindacale convocato questa mattina, saranno regolarmente pagati senza ritardi.