Workshop “Strumenti per migliorare la cyber posture delle PMI”. Roma, 6 febbraio ore 15

Il 6 febbraio 2024 in occasione della giornata inaugurale del Master in Cybersecurity Management, si terrà presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma un Workshop aperto a tutti, dedicato al tema della cyber posture delle PMI.

Tra attacchi cyber sempre più frequenti e normative stringenti le Pmi italiane non possono più rimandare l’appuntamento con la cybersicurezza. L’Italia è fanalino di coda per numero di attacchi e, secondo uno studio Ipsos del 2023, l’83 per cento delle imprese si ritiene immune dagli attacchi. L’Academy dell’Università Campus Bio-Medico di Roma si apre al territorio e offre un’occasione di divulgazione e consulenza con il workshop “Strumenti per migliorare la cyber posture delle PMI” in apertura del Master di I livello in “Cybersecurity Management” martedì 6 febbraio a partire dalle ore 15.00 presso la sede di via Àlvaro del Portillo, 21, Roma

L’evento sarà focalizzato sulle strategie, opportunità e strumenti per rafforzare la sicurezza informatica delle piccole e medie imprese. In Agenda interventi di esperti del settore, inclusi rappresentanti di Google, Poste Italiane, Polizia Postale, e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Seguirà una tavola rotonda che avrà come focus il miglioramento degli aspetti relativi alla cybersecurity nella supply chain, con partecipanti da vari settori industriali e istituzionali.

Per approfondire