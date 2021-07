WaterOnMars. A. Nicosia: “Con il nostro Metatron più al sicuro la reputazione di imprese, persone e istituzioni”

Confronto serrato all’evento di presentazione di Metatron, il nuovo tool di WaterOnMars per proteggere persone e imprese dall’hate speech e dagli attacchi alla reputazione aziendale.

Grande evento a Parma, un evento a porte chiuse per parlare di dati, come utilizzarli, come tracciare le manifestazioni di hate speech in rete, come individuare i filoni di informazione deviata, appositamente costruita per creare aspettative infondate o favorire forze di mercato o soggetti politici.

L’evento organizzato da WaterOnMars è stata l’occasione per presentare Metatron, un potente tool sviluppato per svolgere al più alto livello di sofisticatezza le attività di Analysis e Monitoring in rete, tra siti, testate e social.

Mattatore assoluto dell’evento Alex Orlowski, ben noto a tutti gli addetti ai lavori, che ha spiegato con dovizia di dettagli, le tecniche e le strategie Data Driven per ottenere dati di valore, migliorare le performance delle campagne digitali, difendere la reputazione della propria azienda e dei propri manager.

A fine evento abbiamo fatto alcune domande ad Andrea Nicosia, Data Scientist di WaterOnMars.

All’evento hanno inoltre partecipato il sen. Sandro Ruotolo, della 1° Commissione Affari Costituzionali, assieme a Marianna Vintiadis (di cui pubblichiamo l’intervista in altra pagina del giornale), ceo di 36Brains e Antonio Giuseppe Di Pietro, cofondatore della stessa società.