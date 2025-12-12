Dalla difesa alla ricerca oceanografica, il mercato dei veicoli sottomarini autonomi è in inarrestabile espansione. La situazione del mercato globale.

Secondo il report pubblicato da Market.US, specializzata in ricerche di mercato personalizzate e consulenze strategiche, il mercato globale dei veicoli sottomarini autonomi (autonomous underwater vehicles, AUV) raggiungerà un valore di circa 7,2 miliardi di dollari entro il 2034, registrando un tasso di crescita annuale (CAGR) dell’11,1% nel periodo di previsione dal 2025 al 2034.

Leader nel mercato degli AUV è il Nord America, con una quota dominante del 43,9% e un valore di mercato di 1 miliardo di dollari. La crescita nella regione è dovuta all’aumento della spesa per la Difesa, oltre che alle ampie iniziative di ricerca nel settore marittimo e all’adozione di tecnologie AUV per la sorveglianza. A sostenere ulteriormente l’espansione del mercato, inoltre, è anche la presenza di infrastrutture ben consolidate e di strutture dedicate alla ricerca.

L’Europa, invece, registra una crescita costante nel mercato degli AUV. Nel Vecchio Continente, la collaborazione tra istituti di ricerca e operatori industriali sta potenziando le capacità di questi mezzi, supportando lo sviluppo del mercato in tutta la regione.

La regione dell’Asia-Pacifico, poi, presenta un forte potenziale di crescita grazie alle esplorazioni offshore di petrolio e gas, all’estrazione mineraria in acque profonde (deep-sea mining) e ai numerosi investimenti nella ricerca marina. In particolare, Cina, Giappone e India stanno accelerando lo sviluppo del settore.

Cosa sono gli AUV?

Trainato dall’aumento della domanda di esplorazione oceanica, da sempre più frequenti applicazioni nel settore della difesa e anche da necessità di monitoraggio ambientale, il mercato dei veicoli sottomarini autonomi sta vivendo una significativa espansione.

Questi veicoli operano in modo totalmente autonomo, senza bisogno di alcun cavo di collegamento, riuscendo a fornire dati di cruciale importanza per la ricerca scientifica e le operazioni di settore. In un ambiente di difficile accessibilità per l’uomo come quello subacqueo, gli investimenti nelle tecnologie AUV continuano a vedere un’importante espansione a livello mondiale.

L’adozione di questo tipo di veicoli è sostenuta tanto da usi militari quanto da usi civili. Studi oceanografici, così come programmi legati alla protezione e alla sicurezza delle infrastrutture critiche sottomarine, alimentano e sostengono lo sviluppo di tecnologie avanzate, permettendo alle aziende di implementare e potenziare sensori e sistemi sonar.

Gli AUV, in particolare, sono fondamentali nella raccolta di dati e nel monitoraggio degli spazi marittimi. Per questo, un numero crescente di organizzazioni si affida a questi strumenti per condurre indagini dettagliate, ridimensionando il numero di missioni operate da personale umano nell’Underwater. Il risultato è che gli AUV sono sempre più integrati nelle strategie marittime nazionali, innescando un circolo virtuoso che stimola l’innovazione e, nel lungo termine, garantisce la stabilità del mercato.

Quali sono gli ambiti di applicazione degli AUV?

Secondo il report, nel 2024, le applicazioni militari e di difesa degli AUV hanno dominato il mercato con il 47,2%, grazie alla loro importanza strategica. Questi vengono infatti adoperati dalle forze navali per operazioni di sminamento, di raccolta di informazioni, di rilevamento di sottomarini nemici e di minacce. Le numerose applicazioni possibili in questo campo e l’importanza vitale di queste operazioni generano significativi investimenti, rendendo i motivi militari il principale fattore trainante del mercato degli AUV.

Al secondo posto appare il settore Oil & Gas, che utilizza gli AUV per l’ispezione di condotte, per il monitoraggio delle infrastrutture sottomarine e per le indagini delle strutture offshore. Gli AUV consentono un monitoraggio continuo delle infrastrutture installate in acque profonde, supportando strategie di manutenzione preventiva. Si preferisce, infatti, utilizzare mezzi autonomi anziché le alternative che prevedono la presenza di equipaggio umano proprio al fine di ridurre i costi di ispezione e i rischi operativi.

Gli AUV sono poi impiegati nella protezione e nel monitoraggio ambientale, nella ricerca oceanografica, nell’archeologia e nelle esplorazioni subacquee. In questi ambiti, questi strumenti vengono impiegati per monitorare la salute degli ecosistemi marini, per valutare l’inquinamento, per condurre ricerche sui cambiamenti climatici, per la mappatura dei fondali marini, per il profiling delle colonne d’acqua, per missioni scientifiche di esplorazione dei processi oceanici e delle attività vulcaniche sottomarine, oltre che per indagare sulla presenza di relitti, di siti culturali sommersi e di reperti storici.

Essi consentono di estendere le capacità di ricerca in spazi precedentemente inaccessibili con capacità di osservazione non invasive, impattando al minimo sugli ecosistemi e consentendo una comprensione più approfondita dell’ambiente subacqueo.

Infine, altre applicazioni emergenti comprendono il monitoraggio dell’acquacoltura, il supporto alle costruzioni subacquee e alle operazioni di posa di cavi sottomarini. Questi impieghi innovativi dimostrano come l’adozione commerciale degli AUV si stia espandendo oltre i settori tradizionali: più le tecnologie diventano accessibili ed economicamente vantaggiose, più i mercati di nicchia continueranno a svilupparsi.