Il monito della CISA, viste le crescenti minacce nei confronti di queste infrastrutture nevralgiche per il Paese.

Negli Usa cresce l’allarme per una nuova ondata di attacchi cyber contro gli impianti di distribuzione dell’acqua potabile e di trattamento delle acque reflue, sempre più nel mirino degli hacker criminali.

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha in tale ottica rilevato un aumento significativo delle intrusioni informatiche. Per questo, ha invitato gli operatori del settore “a scollegare il prima possibile da Internet i sistemi di controllo industriale“.

L’avvertimento è arrivato a pochi giorni da una serie di attacchi coordinati che hanno colpito oltre 30 impianti idrici nello Stato del Minnesota. Aumentano i timori per la sicurezza delle infrastrutture critiche del Paese.

Attacchi in almeno sette Stati

Secondo un rapporto dell’FBI, aziende che gestiscono reti idriche e impianti di trattamento delle acque reflue hanno segnalato incidenti informatici in almeno sette Stati americani. In alcuni casi, gli attacchi hanno compromesso il funzionamento degli impianti, provocando disservizi nelle operazioni di gestione dell’acqua.

L’agenzia federale ha riferito che gli effetti operativi registrati comprendono perdita di pressione nelle reti idriche e perfino episodi di allagamento in alcune strutture. Da un’analisi generale è emerso che la maggior parte degli attacchi ha preso di mira le tecnologie utilizzate per monitorare e controllare da remoto gli impianti. Tra queste figurano:

i PLC (Programmable Logic Controller), dispositivi che automatizzano il funzionamento delle infrastrutture industriali.

(Programmable Logic Controller), dispositivi che automatizzano il funzionamento delle infrastrutture industriali. le interfacce di supervisione utilizzate dagli operatori per gestire pompe, valvole e altri apparati essenziali.

Secondo l’agenzia, gli hacker sono riusciti in alcuni casi a modificare le password degli amministratori, impedendo agli operatori di accedere ai sistemi e scollegando diversi dispositivi dalle reti di controllo.

Le conseguenze hanno costretto alcune aziende a tornare temporaneamente alla gestione manuale degli impianti. In determinate aree, “hanno portato all’emissione di avvisi che invitavano la popolazione a bollire l’acqua prima del consumo“.

I sospetti sull’Iran

Secondo funzionari statunitensi citati dal New York Times, dietro gli attacchi vi sarebbero con elevata probabilità gruppi di hacker legati all’Iran. Gli attacchi sono arrivati durante il conflitto tra Usa e Iran, sempre più vasto.

Anche Cynthia Kaiser, ex alta dirigente della divisione cybersicurezza dell’FBI, ha accusato il Paese asiatico. Dal suo punto di vista, la campagna osservata in Minnesota rappresenti la prosecuzione delle attività condotte in passato da gruppi affiliati a Teheran contro infrastrutture critiche statunitensi. Per il momento, comunque, il Governo di Teheran non ha rilasciato alcun commento nel merito.

La raccomandazione del Governo

Alla luce della crescente minaccia, la CISA ha per l’appunto invitato gli operatori degli impianti idrici a ridurre al minimo l’esposizione dei sistemi industriali a Internet. Dovranno infatti adottare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere le infrastrutture critiche.

L’obiettivo è impedire che i sistemi di controllo remoto, fondamentali per il funzionamento delle reti idriche, possano essere raggiunti direttamente dagli aggressori. Le indagini dell’FBI e delle altre agenzie federali proseguono per identificare i responsabili della campagna. Si valuta, al contempo, se gli attacchi facciano parte di un’operazione coordinata su scala nazionale.

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