Underwater e Spazio, i due domini sempre più interconnessi

L’iniziativa Space and Blue intende promuovere la cooperazione, lo sviluppo tecnologico e la crescita di nuove filiere inter-dominio.

Underwater e Spazio, la nuova iniziativa italiana. Il Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, Luca Vincenzo Maria Salamone, su mandato del Consiglio di Amministrazione, e il Direttore Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy, Paolo Casalino, hanno firmato una Convenzione per l’iniziativa SPACE and BLUE, a supporto della Space Economy, che si inserisce nel quadro della regolamentazione dei rapporti tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia Spaziale Italiana.

Di cosa si tratta?

Si tratta del progetto pilota della Convenzione che si concretizza tramite un bando definito come “multi-tematico”. Con questo, infatti, l’Agenzia Spaziale Italiana intende promuovere lo sviluppo, la sperimentazione e la prototipazione avanzata di tecnologie in grado di facilitare l’interconnessione tra il dominio dello spazio e il dominio del mare, incluso l’Underwater.

Perché l’integrazione tra Spazio e Underwater?

L’iniziativa promuove l’integrazione e la contaminazione tra i due settori, adottando un approccio cross-industry. Questi due elementi sono considerati strategici per il potenziamento della competitività e dell’innovazione in questo campo.

In questo contesto, il bando prevede il coinvolgimento di start-up ad alta intensità tecnologica e piccole e medie imprese innovative, promuovendo la partecipazione di soggetti provenienti da filiere e ambiti diversi (come avviene anche nel Polo Nazionale della dimensione Subacquea).

Così facendo, la tematica “Space and Blue” rappresenta un ambito trasversale della Space Economy, capace di creare e attivare connessioni tecnologiche, industriali e strategiche tra il dominio marittimo e quello spaziale. Queste sinergie non fanno altro che promuovere nuove traiettorie di sviluppo.

Infatti, il paradigma “Space and Blue” favorisce l’ingresso nella filiera spaziale di aziende provenienti da settori non tradizionalmente legati al dominio spaziale, ma che pure hanno molto da offrire. Grazie ai partenariati pubblico-privati e alle iniziative collaborative per l’osservazione dei mari, la gestione delle infrastrutture offshore e la tutela ambientale, si prevede la creazione di nuove sinergie industriali e tecnologiche.

Come l’Underwater favorisce lo sviluppo del settore spaziale?

In particolare, assumono crescente rilevanza le tecnologie legate all’ambito Underwater, compresi i sistemi di robotica autonoma subacquea, i sensori avanzati, le reti di monitoraggio distribuite e le capacità di elaborazione locale dei dati, imprescindibili per operare in ambienti complessi e scarsamente collegati, come lo spazio e le profondità marine.

Questa integrazione tra il settore marino e quello spaziale costituisce inoltre un fertile terreno per l’innovazione imprenditoriale, poiché offre opportunità concrete a start-up e piccole imprese nazionali impegnate nello sviluppo di tecnologie avanzate con particolare attenzione alla sostenibilità e all’impatto ambientale.

Va sottolineato, infine, che il progetto Space and Blue non rappresenta solamente una singola iniziativa, bensì un percorso strutturato e uno strumento di indirizzo e attuazione, riconosciuto sia a livello istituzionale sia industriale, volto a promuovere cooperazione, sviluppo tecnologico e crescita di nuove filiere tra i due domini.

