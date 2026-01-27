Lo scrive il Telegraph, dando seguito ad alcune informative dell’intelligence statunitense sull’attivismo del gruppo hacker criminale Salt Typhoon.

“Dal 2021 al 2024 hacker criminali hanno spiato i telefoni cellulari di funzionari del Governo Uk, in particolare dei membri dello staff degli ex premier conservatori Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. Le responsabilità sarebbero di gruppi legati alla Cina“. Così il Telegraph, che ha ricostruito i pilastri di un caso di cyberspionaggio internazionale.

Addirittura, la falla avrebbe consentito ai servizi segreti cinesi di carpire telefonate private, messaggi di testo e dati sulle localizzazioni che avrebbero quindi coinvolto anche gli ex capi dell’esecutivo di Londra.

In questi termini, secondo quanto ha riportato l’AGI, “una delle fonti di intelligence da cui e’ giunta l’indiscrezione ha parlato di attacco al cuore di Downing Street“.

I numeri sono ancora controllati?

Sempre per il quotidiano britannico, i numeri intercettati potrebbero essere ancora sotto monitoraggio, “trattandosi di telefoni istituzionali e non di numeri privati“.

L’attenzione nei confronti dei membri dell’esecutivo britannico potrebbe rientrare nell’operazione Salt Typhoon. Si tratta di una campagna di spionaggio lanciata dai servizi segreti cinesi ai danni di un gran numero di membri della NATO, tra cui anche gli Usa.

Ambienti dell’intelligence statunitense hanno segnalato la possibilità che anche il Primo ministro Keir Starmer e i suoi collaboratori possano essere stati esposti. Del resto, “l’MI5 aveva già’ diramato a novembre un’allerta al Parlamento sui rischi di attività’ di spionaggio riconducibili allo Stato cinese“.

Qual è il punto tra Londra e Pechino?

I rapporti tra Londra e Pechino sono al momento oggetto di interrogativo. Anche per questo non sono in pochi ad aver sottolineato il tempismo “particolare” dell’articolo del Telegraph. Il Primo ministro Keir Starmer andrà infatti in Cina e Giappone la prossima settimana. Nel caso della Repubblica Popolare, per un Capo del Governo britannico sarà la prima volta dal 2018. In quell’occasione, in visita ufficiale a Pechino si era recata Theresa May.

Soltanto all’inizio dello scorso dicembre, Starmer aveva affermato che la Cina rappresentava una “minaccia alla sicurezza nazionale” per la Gran Bretagna. Il tutto, sebbene – alla ricerca continua di nuovi accordi economici – avesse comunque difeso la decisione del suo esecutivo di intensificare i rapporti la Repubblica cinese.

Si capisce, dunque, quanto sia importante questa fase, dal punto di vista diplomatico e geo-economico, per entrambi gli Stati.

