Ue, Grzegorz Minczakiewicz nuovo direttore “Sicurezza informatica” presso la direzione generale dell’Informatica (Dg Digit)

Grzegorz Minczakiewicz, cittadino polacco, è stato vicedirettore “Sicurezza informatica” e capo dell’unità “Politica di sicurezza informatica” presso la Dg Digit dal 2014.

Grzegorz Minczakiewicz

La Commissione Ue ha nominato Grzegorz Minczakiewicz direttore “Sicurezza informatica” presso la direzione generale dell’Informatica (Dg Digit).

La Dg Digit è il dipartimento della Commissione responsabile della fornitura di servizi digitali che supportano altri servizi della Commissione e istituzioni dell’Ue nel loro lavoro quotidiano e che aiutano le pubbliche amministrazioni di tutta l’Ue ad armonizzare il loro lavoro. La data di decorrenza di tale nomina sarà da stabilire successivamente.

In tale veste, è stato responsabile della politica, della strategia, della governance e della Operazioni di sicurezza informatica nella Commissione europea. In precedenza, ha diretto l’unità “Servizi di informazione e formazione” presso la stessa direzione generale. Prima di entrare a far parte della Commissione nel 2010, ha lavorato per cinque anni come Technology Manager per l’Agenzia europea per la difesa e per quasi un decennio come Product o Sales Manager in diverse aziende del settore delle telecomunicazioni in Francia e Polonia.