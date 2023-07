“Se telefonando”; “L’insostenibile leggerezza del conto in banca”; “Tutti pazzi per gli sconti” e “Galeotta fu l’e-mail” sono alcuni dei titoli degli episodi video presenti sulla piattaforma di e-learning TelsySkills nell’ambito dell’offerta TIM Enterprise: pensata per fare training su best practice di cybersecurity e per sensibilizzare, appunto, utenti e dipendenti sui rischi informatici.

Gli attaccanti colpiscono sempre l’anello più debole. Vale nel calcio e in tanti altri sport. Ed è consuetudine anche nella cyberwar e nel cyber crime. L’82% degli incidenti cyber è stato causato da un errore umano, secondo il report del 2022 di Verizon “Data Breach Investigations”.

Ecco gli errori più ricorrenti (fonte Gartner 2022) di dipendenti, collaboratori e semplici cittadini, errori che possono mettere a rischio la sicurezza dell’azienda per cui si lavora e di tutta la catena dei fornitori (supply chain):

Il 57% genera password deboli e le conserva in modo improprio.

genera e le conserva in modo improprio. Il 35% condivide informazioni sensibili , anche sui social network.

, anche sui social network. Il 36% degli impiegati apre email da utenti o fonte sconosciute.

Questi dati e i quotidiani attacchi informatici alle grandi, alle medie fino alle piccole imprese (nella Relazione dell’ACN, emerge che le PMI sono state più oggetto di attacchi ransomware nel 2022) mostrano quanto sia urgente e necessaria una formazione costante, continuativa e pluriennale per sviluppare una chiara consapevolezza del rischio cyber e rafforzare la postura digitale di dipendenti e collaboratori per ridurre le vulnerabilità legate all’errore umano.

Tra le piattaforme di e-learning più innovative e complete sul mercato, abbiamo testato TelsySkills: la soluzione TIM, nell’ambito dell’offerta TIM Enterprise, pensata per fare training su best practice di cybersecurity e per sensibilizzare, appunto, utenti e dipendenti sui rischi del web.

TelsySkills con episodi video

L’elemento più coinvolgente ed efficace, dal nostro punto di vista su TelsySkills, per aumentare la cybersecurity awareness di dipendenti e collaboratori, sono gli episodi video realizzati come se fossero delle serie TV.

“Se telefonando”; “L’insostenibile leggerezza del conto in banca”; “Tutti pazzi per gli sconti” e “Galeotta fu l’e-mail” sono infatti alcuni dei titoli degli episodi video presenti.

È davvero coinvolgente e fruttuoso per la formazione vedere serie di brevi video, che mostrano per esempio, al posto di mille parole, come funziona il phishing e come evitarlo, come generare password robuste e più sicure, conoscere le basi della normativa privacy e della cybersecurity, come avere una buona un’igiene informatica per garantire una navigazione sul web sicura.

Il “canale TV” di TelsySkills è uno dei 3 pilastri della piattaforma e-learning, con la quale è possibile offrire a dipendenti e collaboratori una formazione continua e pluriennale di 36 moduli in 3 anni. I contenuti sono fruibili in multilingua da Pc, tablet e smartphone, l’help desk è dedicato e i dati sono in Italia. Altri due elementi di coinvolgimento, con forte ritorno di apprendimento, sono per noi le micro-lezioni video e la gamification individuale e aziendale.

Ma non solo teoria.

L’apprendimento con TelsySkills è anche esperienziale con l’addestramento attraverso campagne che simulano attacchi mirati di phishing, con anche la possibilità di calibrare la difficoltà dell’attacco grazie all’intelligenza artificiale.

In ogni convegno sulla cybersecurity e in ogni report dedicato al settore si fa riferimento alle carenze di skill sulla sicurezza cibernetica e sulla necessità e urgenza di investire maggiormente in formazione ed awareness. Il fattore umano è e resta l’elemento fondamentale da cui far partire ogni strategia di cybersecurity.

TelsySkills può dare una forte mano in questo. Vedere per credere.