La scorsa settimana, a Tartu (Estonia), si è svolta la Telia Cyber Battle of Nordic – Baltics, la più importante competizione di hacking etico dei paesi baltici per studenti e studentesse tra i 15 e i 24 anni.

Secondo posto per la squadra italiana femminile di hacker etiche CyberTrials alla competizione Telia Cyber Battle of Nordic – Baltics, organizzata dalle aziende estoni CTF Tech e Telia.

Alla gara hanno partecipato alcune studentesse provenienti dal programma CyberTrials del Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio interuniversitario per l’informatica): Sofia Bagnoli, Laura Peppoloni, Alice Spadaro, Rebecca Todisco. Le ragazze, riunite nella squadra Flagbusters, sono andate a caccia delle vulnerabilità dei sistemi informatici avversari, sfidando gli altri team in una gara CTF (capture the flag), all’interno della Girls League. Nella classifica finale delle squadre femminili, le studentesse italiane hanno guadagnato il secondo posto.

Le ragazze avevano partecipato, lo scorso agosto, a un’altra competizione internazionale, la CyberWizards, dove erano state scelte come miglior team per l’Italia che ha concesso loro l’accesso a questa altra competizione.

“È stata un’esperienza davvero emozionante, unica, e decisamente indimenticabile, tutto ha superato di gran lunga le nostre aspettative”, hanno raccontato le Flagbusters di ritorno in Italia. “Le challenge proposte erano molto complesse, ma grazie al lavoro di squadra, siamo riuscite a raggiungere la posizione di cui siamo felici e soddisfatte, concorrendo alla pari di ragazzi universitari di altre nazioni. Questo grande evento ci ha permesso di arricchire le nostre conoscenze nel campo della cybersicurezza, facendo crescere la nostra passione e la voglia di metterci di nuovo in gioco per migliorare sempre di più!”, hanno spiegato le ragazze.

Ad accompagnare le studentesse in Estonia il professor Mario Quarto – insegnante che da sempre sostiene le attività di formazione e gioco del Laboratorio – che ha così commentato: “La CyberBattle è stata per noi un’esperienza entusiasmante. Una competizione internazionale di livello universitario, confezionata abilmente e trasmessa su un canale TV nazionale. Ammirevoli le nostre giovanissime quindicenni, che hanno conseguito un punteggio di tutto rispetto, gareggiando alla pari con studenti universitari molto più grandi ed esperti di loro, provenienti da più di 20 paesi. Un sentito ringraziamento va al Direttore, prof. Paolo Prinetto, e a tutto lo staff del Cybersecurity National Lab del CINI che ancora una volta dimostra una sensibilità encomiabile nel supportare la partecipazione della delegazione italiana a tali manifestazioni.”

CyberTrials: il programma di formazione sulla cybersicurezza rivolto alla studentesse delle superiori

Il team Flagbusters si è formato lo scorso anno durante CyberTrials, uno dei programmi che compongono “The Big Game”, la filiera di formazione e gaming del Cybersecurity National Lab. CyberTrials. Il percorso di formazione, rivolto esclusivamente alle studentesse degli istituti superiori di secondo grado, è pensato sia per offrire alle ragazze le conoscenze di base necessarie a operare in sicurezza nel digitale, dominando il rischio legato alla loro presenza online, sia per accrescere le loro competenze nel campo della sicurezza informatica, permettendo loro di competere in gare nazionali e internazionali.

Obiettivo generale del programma è quello di abbattere il gender gap che caratterizza il settore della cybersicurezza e più in generale tutto il mondo delle materie STEM, permettendo anche a chi non ha competenze pregresse di arrivare a gareggiare in arene internazionali.

CyberTrials – le cui iscrizioni sono al momento aperte – ha una durata di quattro mesi e prevede sia lezioni frontali online, sia un’attività di gioco – realizzata dal Game Research Center della Scuola Altri Studi di Lucca – da svolgere in squadra, relativa ai temi trattati durante le lezioni.

Il programma è ricco di argomenti: aspetti etici e legali della sicurezza informatica, principi base di crittografia e steganografia, elementi base dei sistemi operativi, sicurezza delle reti e delle applicazioni web, intelligence da fonti aperte, attacchi di ingegneria sociale e analisi delle minacce, per citarne alcuni.

La nuova edizione di CyberTrials prevede tra le numerose novità, una nuova piattaforma di training che ospita numerose challenge, con cui le ragazze possono allenarsi per diventare sempre più esperte di sicurezza informatica e che è disponibile al link: https://training.cybertrials.it/. Iscrizioni aperte fino al 14 gennaio 2024 su https://www.cybertrials.it/

Per saperne di più è possibile partecipare ai webinar di presentazione di “The Big Game”, in diretta sulla pagina Facebook del Lab: https://www.facebook.com/cybersecnatlab. Tre gli appuntamenti previsti: venerdì 17 novembre (18:00-19:00), lunedì 27 novembre (17:00-18:00) e lunedì 11 dicembre (18:00-19:00).