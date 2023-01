Pubblicata in GU la determina dell’ACN con la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica.

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la determina dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica.

Come si legge nella determina, per “incidente” si intende “ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l’interruzione, anche parziali, ovvero l’utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici”.

Nella sezione 1 della tabella allegata alla determina sono classificati, in categorie, gli incidenti da notificare all’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, indicando, per ciascuna tipologia di incidente, un codice identificativo e la corrispondente categoria, accompagnata dalla descrizione di ciascuna tipologia di incidente.

La presente determina ha efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ disponibile, dopo la pubblicazione, sui siti istituzionali dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.