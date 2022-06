Ascolta il podcast con Emanuele De Lucia, direttore di Cluster 25, che ha scoperto SVCReady, il nuovo malware che colpisce l’Italia rubando i dati bancari.

L’intervista ad Emanuele De Lucia, direttore di Cluster 25, che ha scoperto SVCReady, il loader che ruba dati bancari con funzionalità avanzate, più pericoloso degli altri. Cluster 25 ha anche pubblicato la regola per rilevare il malware e bloccarlo. “Lo stiamo osservando da 3-4 giorni, impatta sui sistemi operativi Microsoft ed effettua screenshot dei dati e verifica anche lo stato di utilizzo di chiavette USB. Abbiamo evidenze dell’origine russa ed è utilizzato dal gruppo criminale Gold Cabin per un vantaggio economico. Si diffonderà rapidamente, già 5 vittime in Italia, e sarà una minaccia importante per sistemi e reti”, ci ha spiegato De Lucia. Ecco come funziona e la regola per rilevarlo e bloccarlo.