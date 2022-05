Scarica e leggi il documento non definitivo della Strategia nazionale di cybersicurezza (2022-2026).

Scarica da qui la Strategia nazionale di cybersicurezza (2022-2026) versione non definitiva, fa sapere l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazione. La stessa ACN comunica che la versione ufficiale sarà presentata il prossimo mercoledì 25 maggio in una conferenza stampa.