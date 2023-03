Ad annunciarlo Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“La sicurezza del cyberspace è oggi una delle esigenze principali di chi opera a garanzia degli interessi nazionali. Come Commissione Difesa avvieremo un’indagine conoscitiva in tema di cybersicurezza per contribuire ad elaborare una efficace strategia nazionale”. Ad annunciarlo è stato Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati al termine dell’audizione dell’Amministratore Delegato della Telsy S.p.A., Eugenio Santagata, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa.

(da destra) Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, e Eugenio Santagata, ceo Telsy.

“L’audizione dell’Amministratore Delegato della Telsy S.p.A., Eugenio Santagata”, ha continuato Minardo, “sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa è stata una occasione molto importante per un focus in tema di cybersecurity. La sicurezza del cyberspazio è diventata sempre più importante in un mondo interconnesso e digitale come il nostro, soprattutto per le organizzazioni governative e militari che devono proteggere gli interessi nazionali e le informazioni sensibili.

“Non c’è dubbio”, ha concluso Minardo, “che nell’ambito di una strategia complessiva un capitolo importante sarà quello dello sviluppo e della crescita delle capacità delle aziende nazionali protette da ‘golden power’ che operino in sinergia con le istituzioni civili e militari preposte alla protezione dalle minacce cyber”.