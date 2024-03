Sielte, accordo con Xnoova per contrastare le più moderne minacce informatiche

Si rafforza così la collaborazione tutta italiana tra le due realtà per contrastare le più moderne minacce informatiche

Sielte SpA, azienda italiana leader nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi digitali, sceglie la soluzione Ermetix di Xnoova, player nella sicurezza mobile, per affrontare con successo le attuali sfide di cybersecurity. Si rafforza così la collaborazione tutta italiana tra le due realtà, confermando la bontà delle strategie di partnership di Xnoova che da sempre crede nella sinergia tra imprese come valore aggiunto per offrire al mercato le più avanzate tecnologie per la sicurezza informatica. Il sodalizio si inserisce all’interno di un piano strategico di espansione e consolidamento dell’ecosistema partner in Italia.

Sielte è un grande system integrator italiano che, da quasi 100 anni, opera nel mondo delle telecomunicazioni: con oltre 4.000 dipendenti, un fatturato di 660 milioni di euro nel 2022 e una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, negli ultimi 10 anni, ha iniziato un percorso di trasformazione digitale per fornire ai propri clienti soluzioni all’avanguardia in ambito ICT, networking e data center.

Non ultima la nascita della business unit dedicata alla cybersecurity con la quale, attraverso le partnership con i principali vendor internazionali e le competenze acquisite, propone soluzioni capaci di risolvere le problematiche di security che affliggono le aziende moderne.

“Abbiamo scelto una soluzione italiana, come lo è Sielte, che ci consente di offrire ai nostri clienti un servizio completo in caso di problematiche riscontrate in ambito cybersecurity,” commenta Marco Maccari, Responsabile Business Unit Cyber Security di Sielte. “L’esigenza di cybersecurity è in forte crescita soprattutto per i dispositivi mobili che continuano a essere il primo punto di attacco. Grazie a Ermetix di Xnoova, azienda certificata dai maggiori produttori di device (Apple, Microsoft, Android e Samsung) siamo in grado di gestire completamente, attraverso un’unica dashboard, tutti i device mobili e la loro messa in sicurezza.”

“Crediamo fortemente nella sinergia tra aziende, come quella con Sielte,” aggiunge Martina Nakova, Head of Channel EMEA, di Xnoova. “L’ecosistema dei nostri partner è fondamentale per mettere a fattor comune esperienze e competenze che si concretizzano in soluzioni avanzate e innovative per la sicurezza dei dispositivi mobile per riuscire ad affrontare con successo le sfide più stringenti e attuali che le aziende si trovano ad affrontare in questo particolare momento storico.”

Ermetix è una soluzione interamente sviluppata in Italia che, unendo UEM (Unified Endpoint Management), ed MTD (Mobile Threat Defense) in un’unica piattaforma, consente di controllare, monitorare e proteggere da attacchi informatici la flotta di dispositivi mobili di aziende ed enti pubblici, in maniera centralizzata ed efficacemente, grazie anche agli avanzatissimi algoritmi di threat intelligence.