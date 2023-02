Sicurezza delle infrastrutture critiche, accordo tra Polizia di Stato e Grimaldi Group

L’accordo sottoscritto intende realizzare una cooperazione tra il Servizio Polizia Postale e Grimaldi Group S.p.A. volta alla prevenzione e alla repressione dei crimini informatici, ispirata al principio di sicurezza partecipata, nell’intento di assicurare in via sinergica ed efficiente le risorse del Sistema Paese a vantaggio dell’intera collettività.

È stato siglato a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e Grimaldi Group S.p.A. volto al potenziamento della sicurezza e alla migliore gestione, condivisione e analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti delle infrastrutture informatiche afferenti al marchio. Quest’accordo è uno dei primi siglato tra la Polizia di Stato e una azienda privata italiana leader mondiale nei trasporto di merci rotabili e passeggeri, confermando la natura strategica di quest’attività molto importante per il nostro Paese.

La convenzione, firmata dal Prefetto Daniela Stradiotto, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e dal Gen. paolo pelosi Head of Security Intelligence and Law Enforcement, Responsabile Cybersecurity per la Grimaldi Group S.p.A., rientra nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione.

L’accordo sottoscritto intende realizzare una cooperazione tra il Servizio Polizia Postale e Grimaldi Group S.p.A. volta alla prevenzione e alla repressione dei crimini informatici, ispirata al principio di sicurezza partecipata, nell’intento di assicurare in via sinergica ed efficiente le risorse del Sistema Paese a vantaggio dell’intera collettività.

I sistemi informatici e le reti telematiche di supporto alle funzioni istituzionali del Gruppo Grimaldi sono da considerare infrastrutture sensibili di interesse pubblico. Risulta, pertanto, necessario prevenire e contrastare ogni forma di accesso illecito, anche tentato, con finalità di interruzione dei servizi di pubblica utilità ed indebita sottrazione di informazioni.

Nelle articolazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è compresa la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, alle cui dipendenze operano, in particolare, gli uffici territoriali istituiti per le esigenze della Polizia Postale e delle Comunicazioni che svolgono le attività di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria dirette alla prevenzione e repressione degli illeciti penali e amministrativi concernenti i servizi online da chiunque effettuati.

Alla firma erano inoltre presenti per la Polizia di Stato il Dott. antonio borrelli Direttore dell’istituenda Direzione Centrale della Polizia Cibernetica, Dott. Ivano Gabrielli Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, mentre per il Gruppo Grimaldi, oltre al Gen. Paolo PELOSI, il Dott. Giulio CAPACCHIONE, Responsabile Dipartimento IT per la Grimaldi Group S.p.A, ed altri manager del Security Intelligence and Law Enforcement Dept. Luigi Cavucci