Siamo nell’AI cyber war

Se dal 24 febbraio 2022, con la guerra scatenata dalla Russia nei confronti dell’Ucraina, abbiamo preso atto, definitamente, di vivere l’era delle guerre ibride (fisiche e cibernetiche), dal 7 ottobre scorso con l’attacco di Hamas a Israele siamo anche nell’AI Cyber War.

E una delle iniziali preoccupazioni di Sam Altman, il “papà” di ChatGPT, era proprio l’uso dell’intelligenza artificiale generativa per sferrare, con più facilità ed efficacia, cyberattacchi.

Da lunedì 2 ottobre a martedì 10 ottobre, Israele è stato di gran lunga il primo Stato al mondo più attaccato nel cyberspazio. I siti web israeliani, secondo questo monitoraggio di Radware, sono stati presi di mira 143 volte, per lo più da guerrieri cyber pro-palestinesi e in alcuni casi da mercenari cyber pro-russi.

Ma, ai danni del Paese, considerato tra i più avanzati nella cybersecurity, ancora non c’è stato nessun grande attacco cyber ad infrastrutture critiche, “ma potrebbero essere in arrivo”, ha detto Rob Joyce della National Security Agency degli Stati Uniti.

Su Telegram, le squadre di hacking hanno affermato di aver compromesso i siti web, la rete elettrica israeliana, l’app ‘Red Alert’ di allarme missilistico e il sistema di difesa missilistica “Iron Dome”. Il giornale israeliano, The Jerusalem Post, ha confermato di aver subìto attacchi cyber che hanno reso non disponibile il sito, temporaneamente. La società di sicurezza informatica Group-IB ha scoperto che AnonGhostgroup ha manomesso, a causa di vulnerabilità di server e API, l’applicazione ‘Red Alert’, che poi è stata rimossa dal Google Play Store.

On Sunday, #AnonGhost, a well-known #hacktivist group, exploited an API vulnerability in the #RedAlert app, that provides real-time rocket alerts for Israelis. In their exploit, they successfully intercepted requests, exposed vulnerable servers and APIs, and employed Python… pic.twitter.com/CZj2pAkS07