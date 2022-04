Lanciato nel 2015, RaidForums è servito come un importante mercato online per acquistare e vendere database violati o rubati contenenti le informazioni personali e finanziarie sensibili

RaidForums, uno dei portali di hack più famosi al mondo, è stato chiuso a seguito dell’operazione TOURNIQUET, una complessa operazione coordinata da Europol con la partecipazione di Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Portogallo e Romania. Arrestati anche l’amministratore del forum e due suoi complici.

L’operazione TOURNIQUET

L’operazione TOURNIQUET, coordinata a livello internazionale dal Centro europeo per la criminalità informatica di Europol, è stata il culmine di un anno di meticolosa pianificazione tra le forze dell’ordine coinvolte nella preparazione dell’azione.

I partner hanno lavorato a stretto contatto nell’ambito della Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) ospitata presso Europol per identificare gli obiettivi chiave e stabilire una strategia coordinata per preparare la fase finale dell’indagine.

L’FBI annuncia l’arresto del suo fondatore

Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato oggi anche il fermo del suo fondatore, il portoghese, Diogo Santos Coelho, 21 anni. Coelho è stato arrestato nel Regno Unito il 31 gennaio, su richiesta degli Stati Uniti e rimane in custodia in attesa della risoluzione del procedimento di estradizione.

“La rimozione di questo mercato online per la rivendita di dati rubati interrompe uno dei principali modi in cui i criminali informatici traggono profitto dal furto su larga scala di informazioni personali e finanziarie sensibili”, ha affermato il vice procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia. “Questo è un altro esempio di come la collaborazione con i nostri partner delle forze dell’ordine internazionali abbia portato alla chiusura di un mercato criminale e all’arresto del suo amministratore”.

“I nostri sforzi tra le agenzie per smantellare questa sofisticata piattaforma online – che ha facilitato un’ampia gamma di attività criminali – dovrebbero essere un sollievo per i milioni di vittime da essa vittime e un avvertimento per quei criminali informatici che hanno partecipato a questo tipo di attività criminali”, ha affermato Il procuratore degli Stati Uniti Jessica D. Aber per il distretto orientale della Virginia. “L’anonimato online non è stato in grado di proteggere l’imputato in questo caso dall’azione penale e non proteggerà nemmeno altri criminali online”.

“Il sequestro del sito web RaidForums – che ha facilitato la vendita di dati rubati a milioni di persone in tutto il mondo – e le accuse contro l’amministratore del mercato sono una testimonianza della forza delle partnership internazionali dell’FBI”, ha affermato il vicedirettore in carica Steven M. D’Antuono del Washington Field Office dell’FBI. “Il crimine informatico trascende i confini, motivo per cui l’FBI si impegna a collaborare con i nostri partner per assicurare i criminali informatici alla giustizia, indipendentemente da dove vivano nel mondo o dietro quale dispositivo cercano di nascondersi”.

Prima del sequestro, i membri di RaidForums utilizzavano la piattaforma per mettere in vendita centinaia di database di dati rubati contenenti oltre 10 miliardi di database unici per individui residenti negli Stati Uniti e a livello internazionale. Al momento della sua fondazione nel 2015, RaidForums operava anche come sede online per l’organizzazione e il supporto di forme di molestie elettroniche, incluso il “raiding” – pubblicazione o invio di un volume schiacciante di contatti al mezzo di comunicazione online di una vittima – o “swatting” – la pratica di fare false segnalazioni agli enti di pubblica sicurezza di situazioni che richiederebbero una risposta significativa e immediata delle forze dell’ordine armate.