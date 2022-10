Pubblicata la ISO/IEC 27001:2022. Una nuova era per la sicurezza delle informazioni

La versione 2022 dello standard offre alle organizzazioni di tutte le dimensioni, settori e località un quadro aggiornato per affrontare il panorama delle minacce sempre più complesso.

La nuova versione dello standard ISO 27001 aiuta le organizzazioni a gestire i controlli in modo più efficace raggruppandoli in quattro “temi” chiari: organizzativo, personale, tecnologico e fisico. Questo cambiamento chiave mira a ottenere maggiore chiarezza, attenzione e responsabilità per la sicurezza delle informazioni all’interno di un’organizzazione.

Lo standard presenta anche i controlli di sicurezza delle informazioni recentemente aggiornati delineati dalla ISO 27002:2022, che rappresentano la revisione più significativa. Ora ci sono 93 controlli invece di 114; 11 sono nuove aggiunte, mentre altre sono state unite o rimosse.

I rappresentanti di LRQA con sede in Europa, Asia e Americhe supporteranno i nostri clienti ISO 27001 globali nell’effettuare una transizione di successo, oltre a interagire con nuovi clienti che sono all’inizio del loro viaggio.

Le organizzazioni con la certificazione ISO 27001:2013 esistente avranno tre anni per passare al nuovo standard e il team di esperti di LRQA fornirà supporto in ogni fase con una gamma completa di servizi.

Per approfondire