Nell’ambito del Police World Summit, in corso a Dubai – considerato il principale congresso mondiale per le forze di polizie e agenzie di sicurezza – l’Arma dei Carabinieri ha ricevuto il premio internazionale “INNOVATIVE POLICE FORCE AWARD”. Il premio riconosce i programmi di innovazione delle forze di polizia di tutto il mondo. In particolare l’Arma è stata premiata per i meriti del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale che sta sviluppando il progetto S.W.O.A.D.S. (Stolen Works Of Art Detection System), per l’individuazione on-line di opere d’arte rubate.

I Carabinieri sono impegnati nella tutela del patrimonio culturale dal 1969. Oggi, gran parte dei traffici, legali e illegali si svolge on-line. Nel mondo dell’arte, a fronte di un mercato globale valutato in 36 miliardi di dollari, un terzo delle transazioni avviene online e sono necessari strumenti che consentano controlli veloci, efficienti e di qualità, con procedure automatiche di ricerca e algoritmi “smart”.

Una parte importante del lavoro di recupero del patrimonio culturale italiano avviene grazie alla possibilità di indicizzare e consultare con agilità l’intero catalogo di beni che mancano all’appello.

Il progetto punta a valorizzare tale patrimonio informativo, che oggi conta oltre 1 milione di oggetti da ricercare, utilizzando l’intelligenza artificiale per la ricerca di elementi utili.