Interrogazione in Senato del dem Nicola Irto, firmata anche dal senatore PD Antonio Nicita: “L’ACN ha abolito l’obbligo di autorizzazione da parte dell’amministrazione e di comunicazione all’Agenzia per il trasferimento al di fuori dell’Unione europea dei dati conservati in cloud dalle pubbliche amministrazioni qualificati come “ordinari” e “critici”, liberalizzando così de facto la pratica di trasferimento del 95 per cento dei dati che la PA detiene in cloud in tutti i Paesi del mondo…”.

La decisione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) di rendere più facile il trasferimento extra-UE dei dati critici delle Pubbliche amministrazioni è stata oggetto dell’interrogazione in Senato del dem Nicola Irto, firmata anche dal senatore PD Antonio Nicita.

L’interrogazione in Senato del PD

Nel testo dell’interrogazione si legge: “… l’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza, con decreto del Direttore generale del 28 luglio 2023, recante ‘Modifiche ai livelli minimi delle infrastrutture e dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni’, ha abolito l’obbligo di autorizzazione da parte dell’amministrazione e di comunicazione all’ACN per il trasferimento al di fuori dell’Unione europea dei dati conservati in cloud dalle pubbliche amministrazioni qualificati come “ordinari” e “critici”,

Il passaggio cruciale è se il governo ha una complessiva strategia di sostegno alle aziende extra UE?

Il riferimento è sia alla posizione, motivata, del Sottosegretario Butti contrario all’ipotesi di fair share sulle Big Tech per finanziare le reti in fibra e 5G sia alla “decisione adottata dall’Autorità per la Cybersicurezza nazionale di abolire”, continuano i due senatori PD, “la procedura di autorizzazione per il trasferimento al di fuori dell’Unione europea dei dati ordinari e strategici della pubblica amministrazione, liberalizzando così de facto la pratica di trasferimento del 95 per cento dei dati che la PA detiene in cloud in tutti i Paesi del mondo e rendendo compatibile la qualificazione in Italia come Cloud Service Provider di entità giuridiche extra UE, anche se sottoposte a vincoli normativi che impongono il trasferimento dei dati da Paesi UE verso i Paesi non UE a prescindere dall’autorizzazione delle autorità locali o dei proprietari dei dati stessi (ad esempio ‘Cloud Act’)”.

Le domande di Cybersecurity Italia

In attesa della risposta del Governo all’interrogazione dei due senatori PD, ecco le 7 domande di Cybersecurity Italia:

Perché questa scelta di sdoganare del tutto anche i dati critici? Se sono stati denominati così un motivo ci sarà. Quali sono le garanzie sulle chiavi crittografiche generate dal cloud service provider? Ci possiamo permettere questo alto rischio per l’Italia nell’affidarli anche a cloud provider extra-UE? Prima di questa “mossa” tutti gli stakeholder sono stati ascoltati? Come il Garante Privacy? L’Autorità per la protezione dei dati personali esprimerà un parere su questo? Il suo parere andava chiesto in modo preventivo? Qualcuno dirà “ancora con questa fisima della privacy per i dati trasferiti in Usa dopo l’accordo Stati Uniti-Ue attraverso il Data Privacy Framework? Questo nuovo “Privacy Shield” riguarda i dati personali di noi consumatori e utenti delle piattaforme web. E non i dati in possesso alle organizzazioni pubbliche, come le PA italiane. Perché allora questa decisione? Allora la sovranità digitale italiana e europea come viene garantita con il cloud per le PA?

Se si considera che in Italia, dall’ultimo censimento realizzato dalla stessa ACN sui dati trattati da oltre 20mila PA italiane, i dati critici sono il 12% e quelli ordinari l’80%, significa che nelle mani di società cloud extra UE può finire, appunto circa il 95% dei dati delle Pubbliche Amministrazioni!