PA, 15 milioni di euro per potenziare la cybersecurity. Domande entro il 13 novembre

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha pubblicato l’avviso per l’attuazione dell’investimento 1.5 del PNRR sulla cybersecurity. Il bando stanzia 15 milioni di euro per contribuire al potenziamento e al miglioramento delle capacità cyber delle pubbliche amministrazioni centrali, mediante l’erogazione di servizi volti a supportare i soggetti destinatari individuati nella realizzazione di un percorso virtuoso di gestione del rischio cyber.

L’avviso, espletato mediante procedura a sportello, è destinato a finanziare, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle Istanze di partecipazione e fino a concorrenza delle risorse disponibili, progettualità volte alla realizzazione di un censimento dei livelli di maturità della postura di sicurezza dei servizi e delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, oltre che interventi di potenziamento dell’organizzazione, dei processi e procedure della gestione del rischio cyber.

Inoltre, il contributo sostiene un piano programmatico di potenziamento delle capacità cyber a favore del personale in modo da rafforzare il percorso di trasformazione digitale sicura della pubblica amministrazione.

Sono ammessi alla partecipazione gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, i ministeri, le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell’attività economica, le autorità amministrative indipendenti e gli enti a struttura associativa.

I soggetti interessati dovranno presentare l’istanza di partecipazione entro il 13 novembre 2023 tramite l’invio di posta elettronica certificata all’indirizzo dedicato: pnrr@pec.acn.gov.it.

