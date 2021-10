All’insegna del motto “Think Before U Click” inizia la nona edizione della campagna di sensibilizzazione sulla cybersecurity organizzata dalla Commissione Europea e dall’Enisa.

Al via la nona edizione del mese europeo della cybersecurity. L’iniziativa è cominciata il 1° ottobre e si svolgerà per tutto il mese all’insegna del motto ‘Think Before U Click’. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione annuale organizzata dalla Commissione europea, dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (ENISA) e da oltre 300 partner negli Stati membri, tra cui autorità locali, governi, università, gruppi di riflessione, ONG e associazioni professionali.

Centinaia di attività, come conferenze, workshop, sessioni di formazione, presentazioni, webinar e campagne online, si svolgeranno quest’anno in tutta Europa per promuovere la sicurezza informatica tra i cittadini e le organizzazioni e per fornire informazioni sulla sicurezza online attraverso la sensibilizzazione e la condivisione di buone pratiche.

The #CyberSecMonth 2021 is bringing you a lot of new information & tips to help you become more cyber aware and cyber secure. Watch this video with @enisa_eu Executive Director @Le_Passar to find out what is coming up! For more, visit 👉https://t.co/e8wr36vet7 pic.twitter.com/Fozoy3D89n — Cyber Security Month (@CyberSecMonth) September 30, 2021

La cybersecurity al centro dei piani dell’Europa

La vicepresidente della Commissione Ue e Commissario per la concorrenza e il digitale Margrethe Vestager ha dichiarato: “La sicurezza informatica è fondamentale per la digitalizzazione. Soprattutto oggi che a causa della pandemia svolgiamo la nostra vita online: lavoro, studio, shopping e altro ancora. Adottando buone abitudini di sicurezza informatica costruiremo una vita digitale sicura e protetta”.

“Gli attacchi informatici mettono a rischio le nostre attività, le nostre infrastrutture critiche, i nostri dati, il funzionamento delle nostre democrazie. I criminali informatici sfruttano la minima vulnerabilità nel nostro ambiente digitale”, ha dichiarato il vicepresidente e Commissario per la migrazione, l’uguaglianza e la diversità Margaritis Schinas. “La campagna del Mese europeo della sicurezza informatica mira ad aiutare tutti ad acquisire le competenze necessarie per proteggere noi stessi e il nostro stile di vita dalle minacce informatiche. Il motto della campagna “Think Before U Click” è particolarmente attuale quest’anno”, ha concluso Schinas.

Il sito ufficiale della campagna Ecsm è cybersecuritymonth.eu. Il sito web ha la funzione di “hub” di informazioni sulla sicurezza informatica e include una pagina per registrare le attività relative alla sensibilizzazione aperte al pubblico e materiale dedicato alla campagna degli Stati membri in ciascuna lingua locale (sono rappresentate tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE).