Guarda l’agenda e scopri gli oltre 70 speaker che parteciperanno a CyberSec2023.

È online l’agenda di CyberSec2023 – Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione, la Conferenza internazionale promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia.

L’evento avrà luogo nei giorni 1 e 2 marzo nella splendida cornice della ‘Serra’ del Palazzo delle Esposizioni, in via Milano 9/a in Roma. La conferenza si svolgerà prevalentemente in presenza, ma sarà possibile seguirla gratuitamente anche da remoto registrandosi su CyberSec2023.

Anche quest’anno, con esperti internazionali e nazionali, CyberSec offrirà un ricco percorso di approfondimento sulle attuali sfide, che vedono protagonisti i principali Paesi industrializzati del mondo, per garantire una sempre maggiore sicurezza cibernetica.

Ampio spazio sarà dedicato ai nuovi domìni, a come rendere concreti i princìpi di sovranità digitale e tecnologica, all’evoluzione delle minacce cyber, alla sicurezza nazionale e alla necessità di aumentare la cooperazione su scala nazionale e internazionale, per garantire la protezione dei dati e delle infrastrutture digitali e fisiche.

Guarda l’agenda e scopri gli oltre 70 speaker che parteciperanno a CyberSec2023.

AGENDA

SPEAKER

PARTNER

REGISTRATI