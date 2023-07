La videointervista all’on. Alessandro Colucci, Presidente Intergruppo parlamentare per la Sicurezza Informatica e Tecnologica.





La videointervista all’on. Alessandro Colucci, Presidente Intergruppo parlamentare per la Sicurezza Informatica e Tecnologica, a margine dell’evento, in Campidoglio, “Cybersecurity: la formazione come leva della crescita del Paese”, promosso dalla Cyber Security Italy Foundation.

“Prossimamente, ascolteremo in audizione il Sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, e Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con l’obiettivo di proporre entro l’anno, in modo condiviso con tutti i gruppi parlamentari di Senato e Camera, una legge nazionale sulla cybersicurezza”, ha detto Colucci.

Per approfondire:

Guarda la videointervista all’On. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito: “Iniziamo da scuola infanzia con cultura della cybersicurezza”