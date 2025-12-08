NIS2, linee tecniche di implementazione. Il report ENISA

L’ENISA ha ripresentato il suo report sulle linee tecniche di implementazione della Direttiva NIS2.

L’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (ENISA) ha ripresentato il report con le linee tecniche di implementazione della Direttiva NIS2.

L’ENISA ha infatti sostenuto l’attuazione della direttiva NIS2 pubblicando orientamenti tecnici pratici per le infrastrutture digitali, la gestione dei servizi ICT e i fornitori di servizi digitali. Gli orientamenti descritti forniscono:

Consigli pratici.

Esempi di prove.

Mappature dei requisiti di sicurezza per aiutare le organizzazioni ad allinearsi agli obblighi dell’UE in materia di sicurezza informatica previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690.

Questi orientamenti “sostengono gli sforzi di conformità e aiutano le organizzazioni ad applicare i requisiti NIS2 in modo coerente in tutta l’Unione Europea“.

Integrazioni normative

Il Regolamento (UE) 2024/2690 ha stabilito i requisiti tecnici e metodologici delle misure di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2022/2555. Le presenti linee guida tecniche integrano il regolamento di esecuzione fornendo una serie di misure. Vale a dire:

orientamenti, ovvero consigli indicativi e attuabili sui parametri da considerare nell’attuazione di un

requisito.

requisito. Esempi di prove , ovvero i tipi di prove che dimostrano l’esistenza di un requisito.

, ovvero i tipi di prove che dimostrano l’esistenza di un requisito. Mappature dei requisiti di sicurezza sia rispetto alle buone pratiche del settore, che alle norme europee e internazionali e ai quadri nazionali.

Sulla base di queste indicazioni, le organizzazioni relative dovrebbero analizzare le misure oggetto di richiesta, analizzare le misure richieste e confrontarle con i controlli già in atto. Successivamente, sarà possibile identificare mancanze e priorità, documentando evidenze, procedure e responsabilità.

Digital Omnibus, il nuovo portale unico per i soggetti NIS2

L’allineamento alla Direttiva NIS2, cominciando dagli aspetti di notifica, è stato uno dei punti centrali del Digitial Omnibus dell’Unione Europea. Il tutto, proprio in relazione alla comunicazione degli eventuali incidenti cyber degli stessi soggetti NIS2 e alle loro tempistiche.

“Semplificare la comunicazione in materia di cybersicurezza dei soggetti interessati dalle diverse normative UE“, rientra proprio tra gli obiettivi del Digital Omnibus della Commissione Europea. E per farlo, “si introdurrà un punto di ingresso unico in cui le aziende possono soddisfare tutti gli obblighi di segnalazione degli incidenti“.

Tecnicamente, la gestione del Single Entry Point europeo sarà affidata all’Agenzia dell’Unione per la cybersicurezza (ENISA). L’unica notifica da trasmettere la renderà valida simultaneamente per tutti i regimi di segnalazione applicabili. Il principio di riferimento è quello del “report once, share many”. In sintesi, una sola trasmissione, riutilizzata dalle diverse autorità competenti.

