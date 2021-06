Newsletter settimanale N.12

11 giugno 2021

Nasce l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, obiettivo e caratteristiche

di Redazione

È un’Agenzia ad hoc per la cybersecurity. Un’agenzia pubblica, dove l’attività di stretta intelligence resterà comunque in capo al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis)… Leggi tutto

EVENTI

Cloud, PNRR, la raggiungibilità giuridica dei Dati e Identità digitale, il talk il 18 giugno alle 11:00

di Redazione

Registrati all’Executive Webinar “Cloud, PNRR, la raggiungibilità giuridica dei Dati e Identità digitale, in programma il 18 giugno alle 11:00…Leggi tutto

ITALIA

Sicurezza nazionale, Adolfo Urso nuovo presidente del Copasir

di Luigi Garofalo

Adolfo Urso, senatore FdI, è stato eletto presidente del Copasir. Il Comitato di controllo dei servizi italiani può riprendere le attività sulla sicurezza Repubblica…Leggi tutto

OliCyber, il 12 giugno la finale delle Olimpiadi italiane di Cybersecurity

di Redazione

Al via le fasi finali di OliCyber, prima edizione delle Olimpiadi nazionali italiane di cybersicurezza, che il 12 giugno vedrà svolgersi la finale nazionale…Leggi tutto

“Human after all: data protection in policing”, la conferenza sulla protezione dei dati nelle Forze dell’ordine”

di Redazione

L’evento rappresenta un’occasione di condivisione e approfondimento a livello europeo sulla protezione dei dati personali nelle attività di polizia…Leggi tutto

MONDO

Ransomware: JBS paga 11 milioni di dollari in bitcoin. FBI in allarme

di Flavio Fabbri

Alla fine anche la JBS ha pagato il riscatto ai cyber criminali che nei giorni scorsi avevano portato un duro attacco ransomware ai suoi impianti…Leggi tutto

Colonial Pipeline, recuperati 2,3 milioni di dollari da parte dell’FBI

di Piermario Boccellato

Le autorità Usa hanno annunciato di aver recuperato la maggior parte del riscatto da 4 milioni di dollari pagato in criptovalute al gruppo DarkSide…Leggi tutto

Sicurezza informatica, industria automobilistica in ritardo di 10 anni

di Flavio Fabbri

Secondo uno studio sono già state individuate delle nuove vulnerabilità informatiche per i veicoli connessi in rete o connected vechicles sul mercato…Leggi tutto

Frodi online: grazie ai furti di dati personali scomparso il 50% dei sussidi USA per il Covid

di Flavio Fabbri

Si ipotizza danno da 400 miliardi di dollari nell’ultimo anno. I sistemi più efficaci per le frodi online sono oggi offerti nel dark web come “servizio on demand”…Leggi tutto

Video

L’intervento di Luigi Maracino (Atlantica Cyber Security) all’evento annuale di Banche e Sicurezza

Guarda il video