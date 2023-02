Minori online, le 10 regole per navigare consapevoli e sicuri. Il manifesto

Ecco il manifesto “A scuola di cybersecurity”, promosso dalla Ludoteca del Registro.it che individua le 10 regole che ogni ragazza e ragazzo deve conoscere per navigare in sicurezza il web e i social, evitando quei comportamenti che possono mettere a rischio i propri dati o coinvolgerli in relazioni e contesti nocivi.

Navigare sicuri e consapevoli su internet e sui social è possibile? Questo è l’obiettivo del Manifesto “Ma siamo sicuri? A scuola di cybersecurity”, promosso dalla Ludoteca del Registro.it e dal suo team di ricercatori del CNR per aiutare studentesse e studenti ad acquisire una maggiore consapevolezza nell’uso della rete. Il digitale è fondamentale per formarsi, divertirsi e lavorare, è un moltiplicatore di opportunità ma presenta rischi e pericoli ormai evidenti che bisogna imparare a riconoscere e gestire.

Le regole base della cybersicurezza sono parte integrante del processo di acquisizione delle competenze digitali. Per questo nasce il Manifesto, un decalogo semplice e diretto che contiene elementi essenziali perché ragazze e ragazzi possano navigare sicuri, evitando quei comportamenti che possono mettere a rischio i dati personali o coinvolgerli in relazioni e contesti nocivi: dalla scelta della password di accesso ai propri profili social ai consigli su come individuare le fake news o i tentativi di phishing, all’invito ad una maggiore riflessione prima di condividere o commentare contenuti sui social, senza dimenticare l’importanza di chiedere aiuto quando ci si trova in una situazione di rischio a causa di interazioni in rete. Imparare a selezionare fonti affidabili e a custodire i propri codici di accesso, fermarsi a riflettere prima di condividere o mettere un like, aiutare anche amici e familiari ad affrontare con maggiore consapevolezza la rete.

