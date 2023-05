Mind the Gap in Standardisation of Cybersecurity for Artificial Intelligence. Report Enisa

L’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersecurity (ENISA) pubblica una valutazione degli standard per la sicurezza informatica dell’AI e rilascia raccomandazioni per supportare l’implementazione delle prossime politiche dell’Unione Europea sull’Intelligenza Artificiale.

Questo rapporto fornisce una panoramica sugli standard pubblicati e una valutazione della loro copertura al fine di identificare eventuali lacune.

Il Direttore Esecutivo dell’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersecurity, Juhan Lepassaar, ha dichiarato: “Le piattaforme di chatbot avanzate alimentate da sistemi di Intelligenza Artificiale sono attualmente utilizzate sia dai consumatori che dalle imprese. Le questioni sollevate dall’AI si riducono alla nostra capacità di valutarne l’impatto, di monitorarla e controllarla, allo scopo di rendere l’AI sicura dal punto di vista della sicurezza informatica e robusta per il suo pieno potenziale. L’uso di standard adeguati contribuirà a garantire la protezione dei sistemi di AI e dei dati che tali sistemi devono elaborare per operare. Confido che questo sia l’approccio che dobbiamo adottare se vogliamo massimizzare i benefici per tutti noi per godere in modo sicuro dei servizi dei sistemi di AI al massimo.”

