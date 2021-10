Newsletter settimanale N.24

1 ottobre 2021

Menegazzo (GdF): “Il nostro ruolo su Cybersecurity e protezione dei dati”

di Redazione

La videointervista al Colonnello Marco Menegazzo – Comandante del Gruppo Privacy del "Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche" della Guardia di Finanza in occasione del Cyber Act Forum 2021 che si è tenuto oggi a Viterbo.

EVENTI

Cybersec 2022 – Italia, Europa, Mediterraneo. Al via la prima edizione, 1-2 febbraio 2022

di Redazione

L'evento tratterà le attuali sfide legate alla sicurezza cibernetica che vedono protagonisti i principali Paesi industrializzati del mondo…

ITALIA

Nasce DataKrypto per la Crittografia dei Dati in Cloud

di Redazione

Alessandro D'Alesio, ceo DataKrypto: "Con l'algoritmo proprietario di crittografia omomorfica luoghi più sicuri per i dati".

Cybersecurity della PA, al via la terza gara Consip da 170 milioni di euro

di Piermario Boccellato

La terza gara riguarda la fornitura di prodotti di sicurezza infrastrutturale volti a garantire la protezione dalle minacce informatiche.

EUROPA

Panetta (BCE): “Cyber attacchi mettono in pericolo il sistema finanziario globale”

di Flavio Fabbri

Le parole di Fabio Panetta, membro dell'Executive Board della BCE, partecipando alla sesta riunione dell'Euro Cyber Resilience Board (ECRB).

MONDO

QUAD e nuova strategia nell’Indo-Pacifico: focus sulla cybersecurity

di Flavio Fabbri

Primo incontro "di persona" tra i leader dei Paesi membri del QUAD. Il punto di vista di Irene Piccolo, Presidente del Centro Studi AMIStaDeS.

Data Scraping, quasi 4 miliardi di dati utenti in vendita sul dark web

di Piermario Boccellato

Le violazioni sono avvenute con la tecnica dello 'scraping', cioè i dati sono stati esfiltrati grazie ad un software. Ecco come funziona.

NSA e CISA rilasciano le linee guida per la protezione delle VPN

di Alessio Frugiuele

La National Security Agency e la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency del Department of Homeland Security hanno pubblicato le linee guida per la protezione delle VPN.

Quanto impattano i ransomware sui licenziamenti dei dipendenti?

di Piermario Boccellato

Gli attacchi ransomware causano effetti devastanti per l'azienda anche con la perdita di funzionari chiave e il licenziamento di dipendenti. Lo studio.

Attacco ransomware del gruppo criminale Vice Society alla rete sanitaria della California

di Flavio Fabbri

La rete del sistema sanitario californiano, con i suoi United Health Centers o UHC, è stata oggetto di un violento attacco ransomware nel mese di agosto 2021.

REPORT

The State of the State of Application Exploits in Security Incident

di Redazione

Come sviluppare una migliore comprensione della frequenza e del ruolo degli exploit delle applicazioni negli incidenti di sicurezza.

VIDEO

Cyber Act Forum, Carola Frediani: “Trojan, se in mani sbagliate, a rischio la democrazia”

Guarda il video

Rivedi il webinar “Ransomware, IA a supporto della cybersecurity nella PA e nelle imprese”

Guarda il video