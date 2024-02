Intervista a Martina Colasante, Government affairs and public policy manager di Google Italia.

La videointervista a Martina Colasante, Government affairs and public policy manager di Google Italia, in occasione del workshop “Strumenti per migliorare la cyber posture delle Pmi” promosso dall’Academy dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, nell’ambito della Facoltà di Ingegneria, con il quale l’ateneo ha dato simbolicamente il via alla prima edizione del Master di I livello in cybersecurity management.

Per approfondire:

Un’app con l’IA per la cybersicurezza di 300mila PMI. Il progetto finanziato da Google con 1 milione

Frattasi (ACN): “Il referente cyber in PA per avere una comunicazione rapida e in modo competente. Le Asl le più colpite”