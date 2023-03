ACN: Manuale operativo implementazione misura #82. Piano di implementazione

Il presente documento costituisce una versione operativa del Piano di implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026. Il suo scopo è quello di declinare, per ogni misura, le metriche e gli indicatori di misurazione individuati, l’anno di prevalente implementazione delle stesse, oltre alle relative linee guida.

La misurazione dei progressi registrati nelle attività di attuazione delle misure richiede, infatti, la definizione di specifici indicatori, i quali:

▪ sono specifici per ogni misura del piano di implementazione. Per ognuna di esse sono stati infatti individuati uno o più indicatori;

▪ sono misurabili in modalità quantitativa, secondo diversi livelli di affidabilità;

▪ non hanno, allo stato, un target prestabilito, che sarà definito a partire dal secondo anno di esercizio della misurazione, ossia dal 2023.



