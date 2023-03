Scopri il programma di “Macchine Protette 2023” l’evento dedicato alla sicurezza dei dati industriali. Tra gli speaker prenderà parte alla discussione anche il Generale Paolo Poletti, Presidente di Securitalia Security Solutions ed ex Vicedirettore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE).

Tutto pronto per “Macchine Protette 2023“, l’evento in programma 4 aprile 2023 ad Expo Fiere Piacenza con Mindsphere World, in cui la protagonista è la cybersecurity industriale.

Un evento nato per rispondere alla necessità preponderante di proteggere gli impianti industriali ed i relativi sistemi di gestione, in considerazione degli attacchi cyber subiti di recente da diverse aziende a livello nazionale.

Lo scopo, spiegano gli organizzatori, è quello di portare case study e best practices che possano fornire soluzioni e approcci vincenti per imprenditori, costruttori di macchine o impianti, system integrator e utilizzatori finali.

A Macchine Protette, attraverso il contributo di professionisti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e dell’industria, si toccheranno temi tecnici, legali e normativi per una visione completa della cybersecurity in ambito industriale.

“La digitalizzazione dell’industria ha aperto la strada a una maggiore efficienza, ma al contempo ha aumentato i rischi a livello cibernetico. In MindSphere World, riconosciamo l’importanza di un approccio olistico in grado di considerare non solo la sicurezza delle macchine, ma anche quella informatica. Per questo motivo abbiamo organizzato Macchine Protette, evento pensato appositamente per il settore industriale e per i professionisti che vi operano,” commenta Andrea Gozzi – Segretario Generale di MindSphere World.

“A Macchine Protette, attraverso la condivisione di esperienze e di best practice, sarà possibile accrescere le proprie conoscenze sulla protezione delle infrastrutture industriali ed avere anticipazioni sulle tendenze di mercato e le prossime normative. Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con altri professionisti del settore e di discutere sulle sfide, ma anche sulle opportunità che la sicurezza cibernetica presenta per le loro attività” e conclude “siamo orgogliosi di offrire questo forum di condivisione a supporto della digitalizzazione dell’industria, considerando l’importanza delle tematiche affrontate: la cybersecurity e la sicurezza fisica delle macchine.”

Tra i relatori anche il generale Paolo Poletti

Parteciperanno come relatori esponenti di UCIMU, UCIMA, ANIPLA e ISA – Global Cybersecurity Alliance, oltre a studi legali, enti di formazione e alcuni tra i Competence Center nazionali istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro del piano governativo Industria 4.0 come BI-REX e START 4.0.

Tra gli speaker, inoltre, prenderà parte alla discussione anche il Generale Paolo Poletti, Presidente di Securitalia Security Solutions ed ex Vicedirettore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE). Il Generale Poletti, in riferimento allo scenario internazionale odierno e agli ultimi dati rilevati in materia di cybersecurity, porterà le proprie conoscenze e la propria esperienza al tavolo di apertura della giornata congressuale. Oggi, infatti, la sicurezza della rete e del dato digitale rappresentano elementi essenziali per l’efficienza dell’Industry 4.0: paradigma dove i sistemi OT e IT sono interconnessi e definiscono le nuove strategie di mercato dell’automazione. MindSphere World, insieme a H-ON Consulting, ITCore e Siemens, porterà a Macchine Protette la cybersecurity nuovamente al centro del dibattito con soluzioni d’avanguardia a supporto delle imprese.

Per informazioni