L’Ue chiede una politica comune per la cybersecurity

Newsletter settimanale N.25

8 ottobre 2021

Cybersecurity, l’Europa chiede indipendenza tecnologica, innovazione, investimenti e una politica comune

di Piermario Boccellato

I deputati del Parlamento di Bruxelles chiedono una serie di misure e una politica coerente in materia di cybersecurity per rafforzare la resilienza e il coordinamento della ciberdifesa militare.

EVENTI

Cybersec 2022 – Italia, Europa, Mediterraneo. Al via la prima edizione, 1-2 febbraio 2022

di Redazione

L'evento tratterà le attuali sfide legate alla sicurezza cibernetica che vedono protagonisti i principali Paesi industrializzati del mondo…

ITALIA

Agenzia cybersicurezza, Stefano Mele: “Ecco i suoi compiti e la nuova governance in Italia”

di Redazione

La videointervista all'avv. Stefano Mele, specializzato in ICT, Privacy & Cybersecurity Law, su 'Acn e la nuova governance in materia di cybersecurity dell'Italia'.

Ransomware, Automotive e Industria 4.0. La videointervista a Stefano Zanero (PoliMi)

di Redazione

La videointervista a Stefano Zanero, professore di Computer Security e Informatica Forense al Politecnico di Milano.

TeamItaly, terzo posto per l’Italia ai Campionati europei di cybersicurezza

di Redazione

La nazionale italiana di cybersecurity, il TeamItaly, ha conquistato il podio dei Campionati europei di cybersicurezza organizzati da Enisa.

EUROPA

Ransomware, arrestata gang criminale in Ucraina. Europol: “Richieste di riscatto fino a 70 milioni di euro”

di Piermario Boccellato

Il gruppo criminale è sospettato di aver commesso una serie di attacchi ransomware mirati contro multinazionali in Europa e Nord America.

Europa, al via la nona edizione dell’European Cybersecurity Month

di Piermario Boccellato

All'insegna del motto "Think Before U Click" inizia la nona edizione della campagna di sensibilizzazione sulla cybersecurity organizzata dall'Ue e dall'Enisa.

MONDO

Data breach ai danni di Twitch (di proprietà di Amazon). Pubblicati 128 GB di dati sottratti

di Redazione

Data breach ai danni di Twitch (di proprietà di Amazon). Pubblicati 128 GB di dati sottratti, tra cui i soldi ricevuti dai creator.

Cybercrime: la nuova inchiesta “Dark Web Price Index 2021”

di Flavio Fabbri

I prezzi del dark web aumentano e nascono nuovi listini, con tanto di offerte "last minute". La nuova inchiesta Dark Web Price Index 2021.

Assicurazioni: negli USA paura per i cyber attacchi, in Europa e Italia per il clima

di Flavio Fabbri

Negli Stati Uniti è emerso che la prima preoccupazione per i cittadini e gli esperti risulta essere la cybersecurity.

REPORT

How to Prepare for Ransomware Attacks

di Redazione

Il costo del ripristino e il conseguente tempo di inattività a seguito di un attacco ransomware, può avere un costo da 10 a 15 volte superiori al riscatto.

VIDEO

Data breach e data leak, “la vendita dei dati si sta spostando dal dark web a Telegram”

Guarda il video