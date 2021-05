Locked Shields, eccellenti risultati per l’Italia

NEWSLETTER N.7

Locked Shields, Mulè: “L’Italia ha ottenuto eccellenti risultati, siamo pronti a rispondere a un attacco cyber”

di Piermario Boccellato

Durante l’ultima esercitazione Locked Shields, la più importante in tema di difesa cibernetica della NATO, il team italiano ha ottenuto 44205 punti collocandosi nei primi 10 su 22 team partecipanti… Leggi tutto

ITALIA

David Neumarker (SIA): “l pagamenti digitali e le nuove sfide di Cybersecurity”

di Redazione

L’intervento di David Neumarker, Head of cybersecurity – SIA, nel corso dell’Executive Webinar organizzato oggi da Cybersecurity Italia…Leggi tutto

Il 56% delle aziende italiane non ha una strategia di cybersecurity

di Piermario Boccellato

Non solo, il 73% non ha implementato meccanismi di consapevolezza per i propri dipendenti e solo il 55% ha un Cybersecurity Operations Center. I dati…Leggi tutto

Attacchi informatici, in Italia +56,7% nel II semestre del 2020. Giochi online e streaming i vettori principali di malware

di Redazione

Lo rivelano i dati emersi dallo studio dall’Osservatorio Cyber realizzato da CRIF, che mira ad analizzare la vulnerabilità delle aziende agli attacchi cyber…Leggi tutto

Streaming illegale, Bagnoli Rossi (Fapav): “Troppi utenti ignari dei rischi cyber della pirateria”

di Redazione

Il segretario generale della Fapav Federico Bagnoli Rossi, intervenuto al webinar ‘Il Digital Services Act per contrastare la pirateria sugli eventi sportivi’… Leggi tutto

EUROPA

Il Belgio ha subito un grave attacco informatico. Colpa della Cina?

di Piermario Boccellato

Belnet, la società belga che fornisce servizi Internet alle agenzie governative del Paese, è stata vittima di un attacco DDoS su larga scala…Leggi tutto

Boystown, smantellata la piattaforma pedopornografica più grande al mondo

di Piermario Boccellato

Attiva nel dark web, Boystown era utilizzata per lo scambio globale di immagini di abusi sessuali su bambini e adolescenti…Leggi tutto

EVENTI

1 giugno 2021. Simulazione live di un cyberattack

di Redazione

Il 1 giugno 2021 dalle 11 alle 12 A simulazione live di un Cyberattack. Scopri come partecipare al webinar gratuito…Leggi tutto

1 ottobre 2021. Cyber Act Forum: appuntamento a ottobre con la Cybersecurity”

di Redazione

È online il sito dedicato all’omonimo evento verticalizzato sulla Cybersecurity organizzato dall’associazione Cyber Actors per il 1 ottobre 2021…Leggi tutto

REPORT

ENISA: recommendations for the security of Connected and Automated Mobility

di Redazione

Lo scopo di questo rapporto è fornire una panoramica sulle sfide della sicurezza informatica nel settore delle Connected and Automated Mobility (CAM)…Leggi tutto

Video

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, il punto di Roberto Baldoni a ITASEC21

Guarda il video