Il webinar giovedì, 13 gennaio 2022, 11:00 – 12:30 (New York) / 17:00 – 18:30 (Bruxelles). Scopri i relatori.

La European Foundation for Democracy e La Stampa – Gruppo GEDI News Network, organizzano una dibattito sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. I relatori esamineranno i fatti e gli eventi che hanno portato all’attacco da parte dei manifestanti, ma soprattutto il significato più ampio di un fenomeno politico-sociale dal quale l’Italia e l’Europa non sono immuni.

Quali sono le analogie e i parallelismi tra il contesto USA e l’Europa? Come affrontare le criticità del fenomeno? È possibile mitigarne l’impatto? Queste e altre tematiche verranno affrontate durante la discussione online.

Relatori:

Francesco Farinelli – Programme Director, European Foundation for Democracy. Membro del Pool di esperti del Radicalisation Awareness Network

Anna Maria Cossiga – Senior Analyst, European Foundation for Democracy. Antropologa e analista geopolitica

Arije Antinori – Senior Analyst, European Foundation for Democracy. Docente Università di Roma

Francesco Semprini – Giornalista de La Stampa da New York, inviato di guerra e autore del libro ‘Twenty, il nuovo secolo americano’

Per partecipare all’evento sulla piattaforma Zoom è necessario registrarsi: qui

Sarà possibile seguire l’evento anche online sulle pagine Facebook: La Stampa and European Foundation for Democracy