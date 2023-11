Le soluzioni di cybersecurity di TIM per le PMI

Affrontare con efficacia le minacce cyber e utilizzare in serenità gli strumenti digitali a disposizione, significa fare perno su soluzioni certificate, affidabili, sicure e, in questo senso, il Gruppo TIM si conferma leader. Ecco perché sceglierlo come partner tecnologico. *Articolo in partnership con Telsy*.

È sempre più urgente che le piccole e medie imprese proteggano efficacemente le proprie attività online dagli attacchi informatici, garantendo la propria continuità operativa e mettendo al sicuro i dati aziendali.

Le PMI sono infatti ancora il punto debole della cybersicurezza nel sistema industriale, e secondo gli ultimi dati forniti da Polizia Postale, TrendMicro e Commissione Europea, soltanto nel 2022, hanno subito complessivamente 400 mila tentativi di attacchi informatici, che hanno coinvolto circa 46 mila aziende, ossia 1 PMI su 5.

Tra gli attacchi più frequenti: phishing, DDoS, malware, furti d’identità e vulnerabilità dei sistemi informatici delle aziende. Il settore più colpito è quello manifatturiero, che ha registrato in Italia il 27% del totale degli attacchi del comparto a livello globale.

Inoltre, come conferma l’ultimo Rapporto Clusit del 2023, gli attacchi informatici ai danni di aziende e privati cittadini non crescono solo di intensità, ma manche di sofisticatezza, arrivando a provocare danni economici e reputazionali finora mai registrati.

Per far fronte a questi fenomeni, anche in risposta alla recente normativa europea NIS2 – che prevede per le PMI specifiche necessità di adeguamento per evitare danni cyber alle economie nazionali -, TIM si propone come partner delle imprese del tessuto produttivo nazionale per tutte le dotazioni di sicurezza digitale e cyber.

Affrontare con efficacia le minacce cyber e utilizzare in serenità gli strumenti digitali a disposizione, significa infatti fare perno su soluzioni certificate, affidabili, sicure e, in questo senso, il Gruppo TIM si conferma leader.

La capillarità dell’azienda nello sviluppo e distribuzione di servizi cybersecurity, IoT, di connettività, cloud e 5G oltre alla storica presenza nelle imprese italiane di ogni dimensione, rendono TIM l’unico player del Paese in grado di offrire un’esperienza digitale sempre più sicura e completa.

Le soluzioni di sicurezza di TIM consentono inoltre alle PMI, a fronte di un investimento di circa 10 mila euro per una soluzione completa e affidabile, di evitare le spese che si sosterrebbero per ripristinare le corrette funzionalità dei sistemi informatici in caso di attacchi, che possono arrivare fino a circa 100 mila euro comportando forti limiti alla normale operatività aziendale (fino a 12 settimane).

Le soluzioni TIM Business e Telsy

Attraverso TIM Business, il Gruppo propone specifiche soluzioni dedicate alla sicurezza delle piccole e medie imprese contro i danni del cybercrime e per promuovere un uso sicuro e responsabile degli strumenti digitali e di internet.

La nuova offerta di sicurezza è realizzata in collaborazione con Telsy – l’azienda del Gruppo focalizzata sulla cybersicurezza che opera nell’ambito di TIM Enterprise – con servizi per la prevenzione, la protezione, il rilevamento e la risposta a minacce cyber o tentativi di attacco.

TIM Cybersecurity Training

Per formare e proteggere i dipendenti dai rischi derivanti da un uso incauto o inconsapevole degli strumenti digitali, soprattutto per coloro i quali lavorano anche in modalità smart, TIM Business propone la piattaforma TIM Cybersecurity Training.

Una soluzione di ‘security awareness’ per sensibilizzare i lavoratori contro i rischi cyber a cui siamo tutti costantemente esposti, sugli impatti che i singoli comportamenti sul web possono generare a livello organizzativo e sulle azioni da mettere in campo per migliorare il livello generale di cybersicurezza.

La piattaforma si avvale di moduli interattivi basati sulle più innovative tecniche di

apprendimento, per favorire un approccio personalizzato, con gamification, sessioni formative brevi, automatizzate e in cloud, a basso impatto operativo per le funzioni HR, IT e Security.

TIM Protezione Dispositivi

TIM Protezione Dispositivi protegge computer, server (anche virtuali) e dispositivi mobili attraverso tecnologie semplici da implementare, offrendo inoltre la possibilità alle aziende di essere affiancate durante il ciclo di vita della soluzione: dalla configurazione alla gestione delle minacce.

Sono disponibili tre profili di offerta in modalità ‘stand-alone’ o componibili in bundle: DefenX Core e DefenX Advanced permettono di proteggere simultaneamente computer fissi e portatili, server e dispositivi mobili (inclusi tablet) rispettivamente in modalità ‘self-service’ da un’unica postazione, con il profilo Core, e gestita continuamente dal Security Operation Center (SOC) di Telsy nel caso Advanced.

Il terzo profilo (Mobile Threat Defense) è una soluzione avanzata di gestione, monitoraggio e protezione per dispositivi mobili che propone in una piattaforma integrata le funzionalità di ‘endpoint management’ per la gestione centralizzata e simultanea di device, oltre a quelle di ‘endpoint monitoring’ per una difesa reattiva e proattiva.

DefenX Core

La soluzione permette di gestire in autonomia la sicurezza dei propri dispositivi attraverso una piattaforma centralizzata che consente di personalizzare le impostazioni. Le funzionalità di sicurezza sono superiori rispetto ai classici antivirus, poiché aggiungono ai classici moduli di protezione anti-malware anche altre funzionalità distintive tra le quali: un modulo dedicato al controllo dei device connessi dall’esterno al dispositivo (es. pennetta USB), monitoraggio dei dati più sensibili (dati riservati personali, carte di credito) per la prevenzione dalla perdita o dal furto degli stessi, un modulo appositamente dedicato alla protezione dai ransomware, un firewall locale che abilità funzionalità IPS (Intrusion Prevention System) per il filtro del traffico esterno malevolo, il machine learning predittivo per l’identificazione dei malware di nuova generazione e molto altro. La soluzione sui dispositivi mobili inibisce l’accesso a siti malevoli o il download di applicazioni indesiderate, oltre a garantire allo stesso tempo funzionalità di rafforzamento password, localizzazione, blocco e cancellazione dati da remoto, permettendo in ogni momento di tutelarsi dalla perdita di dati sensibili nel caso di furto o smarrimento del dispositivo.

DefenX Advanced

DefenX Advanced è dedicato ai clienti che vogliono dotarsi di un servizio di sicurezza gestito di livello superiore. Oltre ad offrire tutto ciò che è previsto nel profilo Core, DefenX Advanced affida la gestione della sicurezza agli esperti del Security Operation Centare (SOC) di Telsy, un centro di competenza cyber del Gruppo TIM. I clienti, in questo scenario, non dovranno fare altro che installare la soluzione e Telsy si occuperà del monitoraggio continuo dei propri dispositivi, con report periodici, notifiche istantanee in caso di incidente, investigazione e reportistica di dettaglio nei casi di incidenti/minacce rilevate. Previsto inoltre l’isolamento dei dispositivi infetti nei casi di incidenti grazie alla tecnologia Endpoint Detection and Response (EDR) che utilizza un meccanismo automatico di risposta alle minacce.Il blocco preventivo delle minacce non ancora note agli sviluppatori o non ancora gestite (cosiddette vulnerabilità ‘0 days’), si avvale invece della tecnologia di Cloud Sandbox supportata dall’intelligenza artificiale.

Mobile Threat Defense

Il servizio fornisce una protezione avanzata e flessibile per dispositivi mobili grazie all’integrazione con il Security Information and Event Management (SIEM) e il Security Operation Center (SOC) di Telsy. Sono 3 le linee di difesa: si va dalla riduzione della superficie d’attacco (User Restriction), alle funzionalità di antivirus, anti-phishing, file hash e firewall (active , proactive defense e threat defense avanzata).

TIM Risposta Attacchi Cyber

Gli incidenti di sicurezza possono verificarsi anche tra le organizzazioni più protette e, per questo, avere una divisione adibita al comportamento ‘reattivo’ è fondamentale.

TIM Risposta Attacchi Cyber nasce per garantire continuo supporto operativo e forense alle organizzazioni e accompagnarle nelle fasi del processo di Incident Response, con attività di supporto immediato per ripristinare l’operatività aziendale in caso di data breach o incidente e numero verde (800.811.822).

