Le dirette radio scendono sott’acqua

Il 2026 si è aperto con la prima messa in onda radiofonica subacquea. La diretta radiofonica è stata condotta sott’acqua, a 12 metri di profondità.

Per secoli lo spazio subacqueo, con la sua dimensione sott’acqua, è rimasto ai margini dell’esperienza umana, così inaccessibile da essere considerato un vero e proprio “non-luogo”.

Negli ultimi decenni, però, grazie agli straordinari sviluppi tecnologici, il mondo subacqueo sta assumendo lo status di una dimensione a pieno titolo, capace non solo di essere indagata, ma anche di affascinare e accendere una crescente curiosità nel pubblico.

Cosa è successo?

Il 5 gennaio 2026 si è tenuta laprima trasmissione radiofonica subacquea. La presentatrice, Francesca Toffanin, speaker radiofonica di Radio Wow, si è immersa con maschera, pinne e bombola in Y-40 The Deep Joy.

Inaugurata nel 2014 e situata a Turri, frazione di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, Y-40 The Deep Joy è la piscina con acqua termale più profonda del mondo: raggiunge i 42,15 metri di profondità e ospita anche il primo ponte subacqueo mai realizzato.

Dallo studio, il dj Stefano Mattara ha aperto il collegamento del loro consueto show quotidiano in questa maniera insolita. Ha comunicato con la presentatrice attraverso la maschera granfacciale Ocean Reef, dotata di comunicatore integrato, connesso all’emittente radio senza alcun cavo, grazie a una antenna galleggiante posizionata sulla superficie dell’acqua.

Da dove è stata trasmessa?

La presentatrice è scesa in immersione accompagnata dall’istruttrice di subacquea di Y-40, Giada Scarpa, fino a 12 metri di profondità, ossia la massima profondità consentita per chi non ha ancora conseguito un brevetto.

A quella quota, ha potuto muoversi in sicurezza nei grandi spazi della struttura e anche intorno al ponte sommerso situato a 5 metri di profondità.

La messa in onda subacquea ha permesso a tutti i radioascoltatori di vivere in diretta l’emozione della speaker, per la prima volta in un ambiente così insolito: circondata da acqua termale tra i 32 e i 34 gradi centigradi, che riempie i 4.300 metri cubi della struttura.

Il valore dell’impresa

Spostandosi tra le piattaforme a diversa profondità, inoltre, la presentatrice si è anche imbattuta nell’allestimento natalizio: una grande slitta sommersa carica di regali, trainata da renne, mentre il team Deep Altitudes, coordinato da Matt Evans, riprendeva la scena.

Francesca Toffanin, uscendo dall’immersione, ha commentato: “Ho potuto realizzare un’impresa unica: la prima diretta radiofonica sott’acqua a –12 metri, in collegamento reale e continuo, spingendo la radio oltre ogni limite”.

