Kemba Walden, la principale consigliera sulla cybersecurity del presidente Biden, ha condiviso, nel suo intervento dell’1 marzo al CyberSec2023, alcuni punti della visione della strategia nazionale di cybersecurity firmata da Joe Biden e pubblicata il giorno dopo.

“Vorrei condividere alcune riflessioni sulla nostra imminente strategia nazionale per cybersecurity”, ha detto Kemba Walden, Acting National Cyber Director presso la Casa Bianca, nel videointervento registrato che ci ha inviato il 28 febbraio per CyberSec2023 e trasmesso la mattina del primo marzo. E bene, la strategia cyber dell’amministrazione Biden-Harris è stata pubblicata il giorno dopo. Praticamente, chi ha seguito la 2a edizione della Conferenza internazionale organizzata dal nostro quotidiano ha potuto conoscere la visione della strategia della Casa Bianca in anteprima e ad illustrarla è stata la principale consigliera sulla cybersecurity del presidente Biden, dal cui ufficio è stata definita e preparata la bozza del testo.

“… la strategia nazionale di cybersecurity punta a creare”, ha spiegato Walden, “una cornice per i prossimi passi che ognuno di noi compierà verso la costruzione di un ecosistema digitale sicuro, resiliente e basato su valori condivisi” con i Paesi alleati.

“Il presidente Biden nella sua strategia per la sicurezza nazionale ha notato”, ha aggiunto Kemba Walden nel videointervento, “che gli Stati Uniti si trovano di fronte a un punto di svolta in cui le scelte che facciamo e le priorità che perseguiamo oggi ci porranno su un percorso che determinerà la nostra posizione competitiva a lungo nel futuro nei prossimi 10 anni, che riguardano i contorni della nostra grande competizione di potere, sia essa militare o diplomatica, tecnologica o ambientale. E tutto questo si consoliderà con la strategia nazionale di cybersecurity”.

“La strategia nazionale di cybersecurity, guidata e redatta dal mio ufficio”, ha detto Walden ai partecipanti di CyberSec2023, “inizia riconoscendo una profonda verità, che tecnologia e umanità sono intrecciate“.

Il videointervento di Kemba Walden al CyberSec2023: “Contro minacce cyber cooperazione Usa-Paesi alleati”

I 5 punti chiave della strategia nazionale di cybersecurity firmata da Joe Biden