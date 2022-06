La soluzione IBM Security ReaQta, l’ultima acquisizione di IBM Security relativa alla sicurezza degli endpoint basata su AI.

Lo scenario della cybersecurity è in continuo cambiamento ed è sempre più un’area di attenzione per aziende e istituzioni che si trovano a far fronte a ransomware e minacce sconosciute.

In questo contesto, la tradizionale protezione degli endpoint, inclusi gli antivirus e quella basata sulle firme, potrebbe non essere più sufficiente a fronteggiare le attuali necessità di sicurezza.

La crescente adozione dell’approccio XDR (Extended Detection and Response) conferma che gli endpoint sono fondamentali per avere una visibilità più ampia in tutta l’azienda.

L’evento online si rivolge a responsabili e ai professionisti di sicurezza che desiderano approfondire gli ultimi aggiornamenti, trend e possibilità relativi alla sicurezza degli endpoint.

Francesco Teodonno , Security Leader, IBM Italia

, Security Leader, IBM Italia Alberto Pelliccione , CEO, ReaQta

, CEO, ReaQta Michela Proietti, Security Technical Specialist, IBM Italia

Modera:

Luigi Garofalo, Direttore responsabile, Cybersecurity Italia

Approfondimenti:

La soluzione IBM Security ReaQta , l’ultima acquisizione di IBM Security relativa alla sicurezza degli endpoint basata su AI.

, l’ultima acquisizione di IBM Security relativa alla sicurezza degli endpoint basata su AI. Come utilizzare sofisticati algoritmi di Intelligenza Artificiale e avanzati livelli di automazione per rilevare e bloccare, quasi in tempo reale, minacce note e sconosciute.

Come combinare – grazie alla visibilità estesa su tutti gli endpoint – le capacità di un motore di analisi e correlazione basato su automazione ed Intelligenza Artificiale con la visualizzazione grafica degli attacchi e la mappatura delle tecniche e tattiche del MITRE ATT&CK permettendo un reale approccio Zero Trust a livello di endpoint.

Come l’acquisizione di ReaQta arricchisce l’offerta IBM Security delle soluzioni XDR – Extended Detection and Response.

Registrati