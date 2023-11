La Law Enforcement e l’impatto dei calcolatori e delle tecnologie quantistiche. Report Europol

Questo report offre raccomandazioni concrete alle forze dell’ordine per prepararsi meglio al futuro tecnologico, in particolare nel campo della crittografia post-quantistica.

Europol ha pubblicato il rapporto sulla Seconda Rivoluzione Quantistica, lo studio esamina la vasta gamma di potenziali applicazioni della tecnologia quantistica nel settore dell’applicazione della legge.

Le nuove tecnologie emergenti possono aiutarci a diventare ancora più efficaci nella nostra lotta contro il crimine organizzato, ma tuttavia, spiega Europol, le tecnologie quantistiche presentano rischi oltre che opportunità e devono essere gestite in modo responsabile.

Il rapporto approfondisce l’impatto dei calcolatori quantistici e delle tecnologie quantistiche sull’applicazione della legge per valutare cosa può essere fatto oggi per garantire una transizione sicura e protetta verso i calcolatori e le tecnologie quantistiche. Le forze dell’ordine, spiega il report, devono monitorare attivamente gli sviluppi, accumulare conoscenze, promuovere progetti di ricerca e sviluppo e valutare l’impatto delle tecnologie quantistiche sui diritti fondamentali. “Dobbiamo anticipare gli sviluppi tecnologici per mitigare eventuali rischi derivanti al fine di tenere il passo con il rapido progresso e i cambiamenti conseguenti nel panorama della sicurezza. Le forze dell’ordine devono adattarsi ora per sfruttare appieno questi sviluppi tecnologici e proteggere le persone”, si legge nel report.

