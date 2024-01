Kyndryl annuncia nuovi servizi Security Edge con Cisco

Kyndryl ha annunciato due nuovi servizi Security Edge sviluppati insieme a Cisco, per aiutare i clienti a migliorare i controlli di sicurezza e affrontare e rispondere agli incidenti informatici in modo proattivo.

I nuovi servizi Security Edge presentati da Kyndryl includono:

Kyndryl Consult Security Services Edge (SSE) con Cisco Secure Access , progettati per fornire un approccio modulare e unificato per la consulenza e l’implementazione di un’architettura SSE con la tecnologia di Cisco.

, progettati per fornire un approccio modulare e unificato per la consulenza e l’implementazione di un’architettura SSE con la tecnologia di Cisco. Kyndryl Managed SSE con Cisco Secure Access,i quali introducono una nuova categoria di servizi di sicurezza della rete che integra la security in un modello di servizio erogato in cloud. Inoltre, offrono una soluzione end-to-end per la transizione, l’implementazione e gestione dei servizi SSE attraverso il portafoglio di prodotti e servizi Cisco.

L’annuncio si inserisce nella proficua collaborazione tra Kyndryl e Cisco, nell’ambito della quale le due aziende co-investono nello sviluppo di offerte di sicurezza scalabili. I nuovi servizi security edge, combinati con i servizi SD-WAN di Kyndryl e Cisco, consentono alle aziende di creare una solida base per la transizione verso un’architettura SASE (secure access service edge). Kyndryl offre quindi tali servizi e soluzioni per aiutare i clienti a soddisfare le proprie esigenze di business in aree quali modernizzazione delle applicazioni, resilienza delle reti e sicurezza dell’infrastruttura grazie al modello Zero Trust e lavoro ibrido.

“La partnership tra Cisco e Kyndryl ha dimostrato il valore aggiunto che possiamo offrire ai clienti comuni”, ha dichiarato Brian Feeney, Vice President, Global Security Partner Sales di Cisco. “Con la tecnologia di Cisco e i servizi di Kyndryl nel campo della cybersecurity siamo in grado di fornire ai nostri clienti una user experience eccezionale e un accesso protetto ovunque e da qualsiasi dispositivo”.

“L’approccio di Kyndryl alla sicurezza e alla resilienza è in continua evoluzione, dandoci l’opportunità di esplorare soluzioni innovative con i nostri partner”, ha commentato Michelle Weston, Vice President of Global Offerings for Security and Resiliency di Kyndryl. “La partnership con Cisco ci permette di aiutare i clienti ad anticipare gli incidenti di sicurezza in modo più efficace, utilizzando strumenti e funzionalità allineati con il framework di resilienza informatica di Kyndryl”.

Kyndryl offre alle aziende la flessibilità necessaria attraverso servizi di sicurezza e resilienza forniti attraverso i network operation center e i security operation center globali.