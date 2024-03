ITASEC24: al via le iscrizioni per l’ottava edizione

Tra due settimane partirà l’ottava edizione di Itasec, conferenza organizzata dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica), in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno e con il patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

L’evento si terrà in presenza presso il Grand Hotel Salerno, dall’8 al 12 aprile 2024 e prevede la partecipazione di autorità, ricercatori ed esperti internazionali della cybersicurezza, nonché di professionisti del settore pubblico e privato, dell’industria e degli enti di ricerca.

Il programma di questa edizione conferma Itasec come momento di riferimento e incontro tra rappresentanti del mondo accademico e istituzionale. Ad aprire la Conferenza, lunedì 8 aprile alle 14:30, sarà infatti il workshop tenuto da Andrea Simoncini – professore ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università degli Studi di Firenze – dedicato alle innovative regulatory sandbox e alle loro possibili implicazioni nel settore della Cybersicurezza e dell’Intelligenza Artificiale, con un focus specifico su un progetto di sandbox italiana a livello regionale per supportare le aziende nello sviluppo di prodotti digitali cyber-safe.

Martedì 9 aprile interverrà Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che aprirà una serie di panel e keynote curati da ACN, che vedranno protagonisti Paolo Atzeni, Direttore Struttura di missione per lo sviluppo di capacità e competenze dell’Agenzia, Monica Scannapieco, Direttrice Struttura di missione per i Programmi di Ricerca e Awareness dell’ACN, e Liviana Lotti, Capo Divisione Programmi Industriali.

Di grande interesse il keynote “Scenari da Guerra Ibrida”, in programma per il pomeriggio del 10 aprile, tenuto da Giacinto Ottaviani, Ammiraglio di Squadra e Presidente del CASD, Centro Alti Studi per la Difesa.

Altro momento di riflessione importante sul tema delle competenze digitali e del gender gap nel settore cybersecurity quello in programma per mercoledì 10 aprile in cui interverranno Nello Iacono, coordinatore del progetto Repubblica Digitale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e autore del libro “Le sfide della società onlife. I rischi della rivoluzione digitale e le competenze indispensabili per affrontarla”, Anna Vaccarelli, tecnologa CNR e membro di Women for Security, e Rita Forsi di Women4Cyber.

Il programma scientifico è arricchito dalla presenza di ricercatori internazionali, tra cui: Moti Yung, Distinguished Research Scientists e Google & Senior Research Faculty della Columbia University, che interverrà con un keynote dedicato a obiettivi, limiti e a abusi della crittografia, e Catuscia Palamidessi del Centre Inria de Saclay and LIX – Laboratoire d’informatique de l’École Polytechnique di Palaiseau, la quale affronterà il tema dell’uso sempre più pervasivo dei big data e delle relative questioni etiche, soprattutto in ambito privacy. Non mancheranno inoltre, per tutta la durata della Conferenza, numerose sessioni scientifiche, nelle quali verranno presentati più di 100 articoli che affronteranno temi multidisciplinari più attuali della ricerca in cybersicurezza.

Di sicurezza della rete di ricerca si parlerà invece giovedì 11 aprile con Massimo Bernaschi, Vicepresidente del Consorzio GARR. Nella stessa mattinata anche l’intervista a Roberto Baldoni, autore del volume “Charting Digital Sovereignty: A Survival Playbook” e primo direttore del Cybersecurity National Lab.

Il giovedì sarà anche il giorno del keynote “CTF Made in Italy: quando giocare diventa un lavoro”, in cui interverranno Gianluca Altomani, Giulia Martino e Matteo Rossi per raccontare la loro esperienza da hacker etici in competizioni nazionali e internazionali.Il pomeriggio sarà dedicato al workshop della Fondazione SERICS, organizzato da Alessandro Armando, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione, e incentrato sul ruolo e sui risultati della ricerca in cybersicurezza.

La chiusura della Conferenza, venerdì 12 aprile, è affidata al sesto HighSchools CTF Workshop, aperto a 350 studentesse, studenti e docenti delle scuole superiori di II grado.

Infine, durante Itasec24 ci sarà anche l’occasione per incontrare gli sponsor dell’evento, tra i quali: Gruppo BV Tech, DigitalPlatforms, Microsoft e SonicWall, come sponsor Platinum; Huawei come sponsor Gold e ZTE come Silver.

“Questa edizione di Itasec – afferma il direttore del Cybersecurity National Lab, Paolo Prinetto – si presenta con un programma ricco dal punto di vista accademico e scientifico e rappresenta un’ottima occasione per celebrare il decennale dalla costituzione del Cybersecurity National Lab, al quale riserveremo un momento di confronto con le persone che il 28 aprile del 2014 decisero di dare vita a questa realtà”.

Le iscrizioni alla Conferenza sono aperte. Maggiori informazioni e costi di iscrizione sono disponibili all’indirizzo www.itasec.it.

Le giornaliste e i giornalisti interessati a partecipare a Itasec24 possono iscriversi gratuitamente compilando il form a questo link.