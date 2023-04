Le videointerviste realizzate a margine del convegno “Un Centro Nazionale di Crittografia al servizio del Paese’, che si è tenuto il 17 aprile alla Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, e promosso dall’Associazione nazionale di Crittografia ‘De Componendis Cifris’, e dal deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, firmatario dell’ordine del giorno, votato dalla Camera con il sostegno del Governo, nel quale si impegna l’esecutivo a valutare l’opportunità di costituire un Centro Nazionale di Crittografia.

Le videointerviste realizzate a margine del convegno “Un Centro Nazionale di Crittografia al servizio del Paese’, che si è tenuto il 17 aprile alla Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, e promosso dall’Associazione nazionale di Crittografia ‘De Componendis Cifris’, e da Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Affari Esteri e comunitari.

“Il Governo”, ha spiegato il deputato, “ha di recente accolto un mio ordine del giorno nel quale si impegna a valutare l’opportunita’ di costituire un Centro Nazionale di Crittografia, gia’ previsto dalle norme attuali. Per questo, insieme all’associazione nazionale di Crittografia ‘De Componendis Cifris’, ho promosso questo incontro, durante il quale l’Associazione nazionale di Crittografia presentera’ la sua proposta sull’organizzazione e i compiti del Centro e per avviare un momento di confronto e dialogo sul tema del rafforzamento della sovranita’ tecnologica nazionale nel settore crittografico, di rilevanza strategica per il sistema Paese”.

Sono intervenuti al convegno:

Massimo Giulietti e Massimiliano Sala, rispettivamente vicepresidente e presidente De Cifris,

Alessandra Guidi, vicedirettore Dis,

Andrea Billet, Direttore del Servizio Certificazione e Vigilanza Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn),

il consigliere d’ambasciata Giuseppe Coppola, Capo del V Ufficio della Dgaic della Farnesina

Francesca Meda (Consob)

Stefano Mele, partner studio legale Gianni&Origoni.