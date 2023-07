La videointervista a Luca Piccinelli, Chief Cyber Security and Privacy Officer di Huawei Italia, nella sede dell’azienda a Roma: “La Cybersecurity è una disciplina tecnologica e non geopolitica. Huawei è in Italia da quasi 20 anni con zero bad record, zero issues in cybersecurity per i nostri partner e clienti. La cybersecurity è standard e certificazioni”.

La videointervista a Luca Piccinelli, Chief Cyber Security and Privacy Officer di Huawei Italia, nella sede dell’azienda a Roma all’interno del centro di trasparenza e sicurezza cibernetica: “La Cybersecurity”, questo uno dei passaggi chiave sottolineato da Piccinelli, “è una disciplina tecnologica e non geopolitica. Huawei è in Italia da quasi 20 anni con zero bad record, zero issues in cybersecurity per i nostri partner e clienti. La cybersecurity è standard e certificazioni”.